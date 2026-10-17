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Dibu Martinez deixa campo de maca após choque de cabeça na Premier League

Escrito por (via Agência Estado)
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O argentino Dibu Martinez, goleiro do Chelsea, causou preocupação após deixar o campo do Estádio Hill Dickinson de maca neste sábado. O Chelsea vencia o Everton por 1 a 0 pela sétima rodada da Premier Leaque quando aos 21 minutos do segundo tempo aconteceu uma cobrança de falta a favor do time da casa.

Martinez, campeão de Copa do Mundo de 2022 com a Argentina, saiu para cortar o cruzamento e se chocou de cabeça com Branthwaite e os dois ficaram caídos em campo. Pouco depois, após a intervenção médica e passar pelos protocolos de concussão, o jogador do Everton se levantou, enquanto Dibu Martinez permaneceu deitado recebendo cuidados.

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O jogo permaneceu parado por cerca de dez minutos para que o goleiro fosse devidamente imobilizado e colocado na maca Pasa sua retirada de campo. Martínez foi substituído pelo goleiro belga Mike Penders.

Branthwaite continuou em campo, e Martinez, que deixou o gramado mexendo os braços, foi levado para o hospital.

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