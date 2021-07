Diante de 10 mil alemães, Bayern perde do Napoli e fecha amistosos sem vitórias

Da Redação

A nova temporada começa oficialmente na próxima sexta-feira para o Bayern de Munique. A equipe entrará em campo contra o Bremen, da quinta divisão, pela Copa da Alemanha. Estreará sem ter somado nenhuma vitória na série de quatro amistosos. Neste sábado, fechando a preparação, frustrou os 10 mil torcedores que foram à Allianz Arena, em Munique, ao ser derrotado pelo Napoli por 3 a 0.

Julian Nagelsmann terá de fazer os titulares jogarem bola o mais rápido possível. Contratado como inovador e vencedor, o ex-técnico do RB Leipzig ainda não mostrou a que veio em Munique. E desta vez o treinador utilizou jogadores importantes, diferentemente dos outros três amistosos anteriores, nos quais escalou os reservas e perdeu dois e empatou na outro. Lewandowski, Sané, Coman, Goretzka, Pavard, Gnavry estavam escalados desde o começo.

Mesmo reforçado, a apresentação não foi boa e o 0 a 0 permaneceu até o intervalo. Após o descanso, o resultado que era desagradável ficou ainda pior. Cuisance errou e o Napoli abriu o placar com Victor Osimhen. Um minuto depois e o atacante aumentou a vantagem aproveitando nova saída errada dos bávaros. Machach fechou o triunfo italiano já nos minutos finais, batendo de fora da área.

Foram três derrotas e um empate na pré-temporada e um enorme susto neste sábado: o atacante Coman deixou o campo machucado após levar uma forte pancada.

O que Nagelsmann queria ver dos jovens do Bayern de Munique e não conseguiu, foi o que o técnico espanhol Pep Guardiola conseguiu presenciar com seus jovens neste sábado. Com bela apresentação dos pratas da casa, o Manchester City goleou o Barnsley por 4 a 0.

Os gols do atual campeão inglês foram de Edozie, Ben Knight, Mahrez e Aké. No próximo sábado, o Manchester City decide a Supercopa da Inglaterra contra o Leicester City, no estádio de Wembley, em Londres, no primeiro jogo oficial da temporada.

O Barcelona também festejou um tranquilo resultado neste sábado. Em seu terceiro amistoso disputado na Alemanha, com quase todos os titulares escalados, exceção de Lionel Messi, nova vitória, agora por 3 a 0, com domínio do começo ao fim, sobre o Stuttgart.

Depois de uma hora de atraso para o início do jogo na Mercedes-Benz Arena, que recebeu 25 mil torcedores, Depay comandou o triunfo ao abrir o marcador e fazer a jogada do gol de Demir. Puig definiu no fim. Busquets e Jordi Alba entrarem apenas no decorrer do jogo e Lenglet saiu após levar dura pancada no joelho esquerdo.

Em outros amistosos, Porto e Lyon fizeram jogo de oito gols, com os portugueses levando a melhor por 5 a 3. O Atlético de Madrid virou sobre o Wolfsburg por 2 a 1, Roma e Sevilla ficaram no 0 a 0 e Nice e Milan também empataram, mas por 1 a 1. Gouiri fez para os franceses e Giroud empatou.