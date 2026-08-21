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Dí Maria deixa futuro incerto após queda na Libertadores: 'Hora de refletir, o sonho era outro'

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Torcedores do Corinthians brincaram nas redes sociais que Matheuzinho e Matheus Bidu "aposentaram" o astro argentino do Dí Maria, do Rosario Central. A história ficou séria após o duelo entre as equipes pelas oitavas da Libertadores, na Neo Química Arena, com o veterano de 38 anos admitindo que teria de repensar sobre seu futuro após o fim do sonho de conquistar a competição.

Dono de brilhante carreira, repleta de grandes títulos, como o tricampeonato mundial com a Argentina em 2022, além de destaque na Europa por Real Madrid, Benfica e Paris Saint-Germain, Dí Maria aceitou jogar no Rosario Central pelo sonho de despedida no país e também para completar a galeria de troféus com uma Libertadores. A queda frente ao Corinthians o deixou bastante triste.

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"É um momento difícil. Meu sonho e minha vontade eram outros, eu queria continuar na competição, mas isso é futebol. Agora é hora de refletir e decidir o que quero fazer daqui para a frente", afirmou o jogador, que tem contrato até o meio de 2027 e já não conseguiria mais ganhar a tão sonhada Libertadores.

Durante o confronte de volta, Dí Maria sofreu com a dura marcação corintiana e ainda levou uma bolada de Matheuzinho em lance no qual o lateral afastou o perigo para a lateral. Sem espaços, levou mais perigo nas cobranças de escanteios para a área alvinegra, na qual seus companheiros de ataque pouco concluíram.

Com a torcida do Corinthians, mais um embate à parte. Provocado o tempo todo, o jogador perdeu a paciência em certo momento e mostrou a tatuagem da taça da Copa do Mundo para tentar mostrar sua importância para seu país no futebol. "Tivemos muita dificuldade, não foi o jogo que planejamos e falhamos na hora de finalizar", avaliou sobre a partida.

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