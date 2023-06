Di María deixa a Juventus, fica livre no mercado, e pode retornar ao futebol português

O meia-atacante Angel Di María anunciou, nesta terça-feira, a sua saída da Juventus. Após uma temporada sem conquistas na equipe de Turim, o atleta agora vai negociar seu futuro na janela de transferências. Um dos times interessados, de acordo com a imprensa da Europa, é o Benfica, de Portugal.

Com um ano abaixo do esperado em termos de títulos, o argentino reconheceu a dificuldade que a sua equipe enfrentou. Ele classificou a sua saída como "o fim de um ciclo" e agora aguarda novas ofertas.

"Este é o fim de um período difícil e complicado. Fiz de tudo para ajudar o clube, mas não foi possível. Saio com o gosto amargo, mas feliz pelos amigos que fiz em um elenco maravilhoso", anunciou o jogador em suas redes sociais.

O Benfica, time que já defendeu na temporada 2007, manifestou interesse, mas o jogador agora vai aproveitar o tempo livre para analisar as ofertas antes de definir o seu futuro a partir do segundo semestre.

Campeão mundial pela Argentina no Catar em 2022, Di María encerrou o ano na Juventus com oito gols e sete assistências no Campeonato Italiano. Com ofertas também de clubes da América do Sul, a tendência é que o atleta permaneça jogando na Europa.