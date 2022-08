Di María brilha em vitória da Juventus e Napoli abre o Italiano com goleada

(via Agência Estado)

Se a primeira impressão é a que fica, Juventus e Napoli demonstraram nesta segunda-feira que merecem um olhar especial no Campeonato Italiano e que brigarão pela taça até o fim. Depois de perder o fôlego na edição passada, o time napolitano iniciou com impiedosa goleada por 5 a 2 sobre o Hellas Verona, fora de casa, enquanto a reforçada equipe de Turim passou pelo Sassuolo por 3 a 0, em Turim, com brilho de Di María.

Uma das grandes contratações da Juventus, que busca retomar a hegemonia na Itália após ver Internazionale e Milan darem a volta olímpica nas últimas duas temporadas, o cartão de visitas de Di María foi o melhor possível, com belo gol e assistência no Juventus Stadium.

Logo aos 26 minutos, o lateral-esquerdo brasileiro Alex Sandro cruzou na medida para Di María abrir o marcador. Um belo voleio de pé esquerdo e corações para a torcida. Pouco antes do intervalo, Dusan Vlahovic ampliou, de pênalti.

A dupla artilheira do primeiro tempo apareceu novamente no último gol da partida. Passe de Di María e novo gol de Vlahovic, que também quis agradar o apoio dos torcedores e festejou com beijinhos para as arquibancadas.

No outro jogo desta segunda-feira, o Napoli levou dois sustos antes de golear o Hellas Verona para dormir no topo da tabela. Lasanha abriu o marcador com 29 minutos. Antes do intervalo, porém, alívio com os gols de Kvaratskelia e Osimhen. A etapa final nem bem começou e os mandantes igualaram o marcador com Henry.

A alegria em Verona, entretanto, durou pouco. O Napoli seguiu ofensivo e foi às redes em três oportunidades para festejar uma vitória contundente. Zielinski, Lobotka e Politano anotaram para o primeiro líder do Italiano na nova temporada.