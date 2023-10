Dez meses após deixar prisão, Boris Becker anuncia que será técnico de Holger Rune

Dez meses após deixar a prisão, na Inglaterra, o ex-tenista alemão Boris Becker anunciou nesta quinta-feira que voltará a atuar como treinador. O dono de seis títulos de Grand Slam vai integrar a equipe do jovem dinamarquês Holger Rune, atual número seis do mundo, até o fim da atual temporada.

"Eu fico um pouco orgulhoso porque ele veio até mim. O contato já existia por um longo tempo. Agora se encaixou perfeitamente. Meu calendário vai permitir isso e eu sempre me interessei por Holger porque ele sempre entra em quadra com muita dedicação e muita disposição", afirmou Becker, em entrevista ao canal Eurosport.

Será a primeira vez que Becker atuará no circuito desde que foi preso, no ano passado. Ele foi detido durante oito meses na Inglaterra após ser condenado por transferência ilícita de grandes somas de dinheiro e ocultação de bens depois de ter declarado falência.

Becker atuará como treinador pela segunda vez. Entre 2014 e 2016, foi o técnico do sérvio Novak Djokovic. Naquele período, Djokovic levantara seis troféus de Grand Slam. O alemão espera repetir o desempenho no trabalho com Rune, considerado um dos tenistas mais promissores do circuito.

O alemão de 55 anos já adiantou que pretende atuar na parte mental do tenista, que Becker tratou como um "diamante bruto que precisa ser lapidado". Rune é o dinamarquês que mais se destacou no ranking na história do tênis em seu país. Chegou a ser o número quatro do mundo, em agosto deste ano.

Nesta temporada, ele se tornou o primeiro dinamarquês a alcançar as quartas de final de Roland Garros e de Wimbledon, na chave masculina. No entanto, vive fase ruim no circuito desde que foi eliminado nas quartas em Londres pelo espanhol Carlos Alcaraz, que veio a ficar com o título.

Ele caiu na estreia no US Open e tem apenas uma vitória desde a queda em Wimbledon, em sete jogos, por diferentes competições.