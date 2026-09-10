Deyverson celebra reencontro com torcida do Palmeiras e vislumbra retorno: 'Terminar aqui'

O atacante Deyverson voltou a ser o centro das atenções nos poucos minutos que esteve em campo com a camisa da LDU, no confronto com o Palmeiras nesta quarta-feira, pelo primeiro jogo das quartas de final da Libertadores, pela LDU. Ao tirar fotos com torcedores após o duelo, ele ouviu pedidos para que retornasse ao clube e confessou ter vivido uma noite especial.

"Sei que não vou voltar (agora), tem muitos jogadores para serem revelados ainda no Palmeiras. Mas quem sabe terminar a carreira aqui um dia, fazer um contrato de um ano, terminar a carreira e está tudo certo", afirmou o atacante que externou ainda a sua felicidade ao sentir "gratidão pelo carinho".

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Profundamente identificado com o clube, ele entrou definitivamente para a história palmeirense ao assinalar o gol do título da Libertadores de 2021. Na vitória de 2 a 1 sobre o rival Flamengo, em Montevidéu, ele definiu o confronto com um gol na prorrogação após uma falha de Andreas Pereira (que defendia o time carioca na época).

No clube, ele ostenta em seu currículo, além do troféu do torneio sul-americano, os títulos do Campeonato Brasileiro (2018), uma Recopa (2022) e ainda um Campeonato Paulista (2022). Em 144 jogos, o artilheiro estufou as redes adversárias em 31 oportunidades.

Após deixar o futebol paulista, o polêmico atacante defendeu o Cuiabá, o Atlético-MG e o Fortaleza antes de se transferir para a LDU, em janeiro deste ano. No time equatoriano, ele disputa a titularidade com o centroavante Estrada. Nas 37 vezes em que esteve em campo, Deyverson marcou sete gols.

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O jogo de volta entre as duas equipes, em duelo que vai definir uma vaga na semifinal da Libertadores acontece na próxima quarta-feira, no Equador. Após vencer a partida de ida por 1 a 0, os palmeirenses avançam com um empate. Já os anfitriões precisam de um triunfo por dois gols de vantagem para seguir no torneio.