Destaque na Copa de 2026, goleiro Vozinha entra na mira do Inter Miami e de clubes brasileiros

O goleiro Vozinha, um dos grandes destaques da Copa do Mundo de 2026, está em negociações avançadas para reforçar o Inter Miami, time de Lionel Messi. O arqueiro de 40 anos encontra-se livre no mercado após o término de seu contrato com o Chaves, de Portugal, e também despertou o interesse de clubes brasileiros. Segundo informações de mercado, o Avaí e o Atlético-GO realizaram contatos formais para tentar a contratação do jogador cabo-verdiano.

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A valorização do atleta no cenário internacional é reflexo de seu desempenho excepcional durante o Mundial. Em sua estreia contra a Espanha, Vozinha realizou sete defesas, garantindo o empate em 0 x 0, e repetiu a boa fase nos 16 avos de final contra a Argentina, quando protagonizou oito intervenções importantes. O sucesso em campo se traduziu em um crescimento exponencial de sua popularidade digital, com seu número de seguidores saltando de 20 mil para mais de 28 milhões.

A origem do apelido peculiar do jogador remete à sua infância em Cabo Verde, quando o então pequeno Josimar Dias passava a maior parte do tempo na casa dos avós. A nomenclatura, porém, foi consolidada durante sua passagem por Angola, quando, para evitar ser registrado como Josimar II em uma equipe que já possuía um goleiro com o mesmo nome, o atleta decidiu adotar a alcunha pela qual já era conhecido em seu país de origem. A definição sobre o futuro do goleiro deve ocorrer nos próximos dias, enquanto clubes da Major League Soccer e do futebol brasileiro disputam sua assinatura.