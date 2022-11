Destaque em 2022, Caroline Garcia volta a ser Top 5 e iguala melhor ranking

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A francesa Caroline Garcia voltou a brilhar entre as melhores tenistas do mundo. Aos 29 anos, ela está de volta ao Top 5 graças ao título do WTA Finals, conquistado na noite desta segunda-feira. Dona do quarto lugar, ela contabiliza 4.375 pontos e iguala uma performance de quatro anos atrás.

continua após publicidade .

A tenista não ocupava tal posição de destaque desde o ranking de 24 de setembro de 2018. Garantir a presença no pelotão de frente do ranking é fruto de uma temporada de recuperação. Caroline iniciou o ano de 2022 em 74º lugar e fez um voo sem escalas para voltar a ser destaque no cenário do tênis feminino.

Quem também tem motivos para comemorar é Aryna Sabalenka. A tenista de Belarus subiu duas posições no ranking e aparece logo atrás de Garcia, na quinta colocação, com 3.925 pontos.

continua após publicidade .

Nesta dança das cadeiras, Maria Sakkari, da Grécia, e Coco Gauff, dos Estados Unidos, perderam posições e ocupam o sexto e sétimo lugares respectivamente entre as dez primeiras.

Na atualização do ranking feminino, a polonesa Iga Swiatek segue no topo da classificação com 11.085 e com uma larga distância na pontuação para a tunisiana Ons Jabeur: 5.055. Em terceiro lugar aparece a norte-americana Jessica Pegula com 4.691.

Principal tenista brasileira da atualidade, Beatriz Haddad Maia aparece em 15º lugar no ranking da WTA, com 2.215 pontos. Já em final de temporada, a paulistana deve terminar o ano nesta colocação. No final de semana, ela volta às quadras para a disputa do último torneio do ano: Bia vai representar o Brasil na Billie Jean King Cup, que será realizado na Argentina.

continua após publicidade .

Confira a lista das 10 melhores tenistas do mundo:

1º - Iga Swiatek (POL), com 11.085 pontos

2º - Ons Jabeur (TUN), 5.055

continua após publicidade .

3º - Jessica Pegula (EUA), 4.691

4º - Caroline Garcia (FRA), 4.375

continua após publicidade .

5º - Aryna Sabalenka (BEL), 3.925

6º - Maria Sakkari (GRE), 3.871

7º - Coco Gauff (EUA), 3.646

8º - Daria Kasatkina (RUS), 3.435

9º - Veronika Kudermetova (RUS), 2.795

10º - Simona Halep (ROM), 2.661