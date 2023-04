Destaque da temporada, surfista João Chumbinho é eliminado em Bells Beach

(via Agência Estado)

Grande sensação do Brasil nesta temporada do Circuito Mundial de Surfe, João Chianca foi eliminado nas oitavas de final da etapa de Bells Beach, na Austrália. Chumbinho, como é mais conhecido, foi derrotado pelo sul-africano Matthew McGillivray por 10,43 a 9,90, na noite deste domingo.

O brasileiro era o líder virtual do campeonato em razão da boa performance na etapa até então e da queda precoce do local Jack Robinson. Ele começara a etapa na segunda colocação e agora pode terminar na ponta, caso o compatriota Filipe Toledo não fature o título na praia australiana - Filipinho segue na briga.

A disputa entre Chumbinho e McGillivray foi a única bateria das oitavas de final disputada antes da paralisação em razão do mar fraco. A etapa será retomada às 18h15 desta segunda-feira, pelo horário de Brasília. Quatro brasileiros estarão na disputa.

Gabriel Medina vai enfrentar o australiano Ethan Ewing, enquanto Filipinho terá pela frente o sul-africano Jordy Smith. Yago Dora vai encarar o local Jackson Baker e Michael Rodrigues, algoz de Italo Ferreira, duelará com o experiente havaiano John John Florence. Os demais confrontos terão: Connor O'Leary (AUS) x Xavier Huxtable (AUS), Ryan Callinan (AUS) x Maxime Huscenot (FRA) e Griffin Colapinto (EUA) x Kanoa Igarashi (JAP).

FEMININO

A brasileira Tatiana Weston-Webb avançou às quartas de final em Bells Beach. A única surfista do Brasil na disputa venceu a americana Courtney Conlogue por 9,36 a 9,23. Agora ela terá pela frente a octocampeã mundial Stephanie Gilmore, da Austrália. Tatiana tenta manter a quinta posição no ranking da temporada enquanto Stephanie tenta entrar no Top 10.

"Para falar a verdade, deixei nas mãos de Deus. Se tivesse que vir uma última onda, iria vir e eu estava rezando quando ela surgiu. Aí fiquei torcendo para ter uma seção para finalizar bem, com uma manobra de impacto para os juízes", comentou a surfista brasileira.

"Esse evento está sendo difícil pra mim. Machuquei o joelho na primeira bateria, então tudo que vier é lucro. Meu técnico achou que fiz um bom trabalho e mereci vencer. As condições do mar estão muito difíceis e estou feliz por ter passado para as quartas de final", declarou.