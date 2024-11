Desprezado pelo Corinthians, atacante italiano Balotelli é oficializado no Genoa

Mario Balotelli não firmou contrato com o Corinthians por muito pouco. O italiano tinha conversas adiantadas com o clube paulista, mas conselheiros e pessoas próximas fizeram o presidente Augusto Melo desistir do jogador de 33 anos para o segundo semestre. Neste segunda-feira, o Genoa anunciou a contratação do polêmico atacante.

O clube italiano brincou em suas redes sociais para fazer o anúncio. E usou um vídeo do game Super Mário trocando o encanador por um jogador de futebol que simulava o reforço. Balotelli chutava uma bola e recebia os votos de "bem-vindo."

Antes, já havia mostrado o reforço, de touca e em tom de mistério, andando pelas ruas da cidade, Depois, já o mostrou vestindo a nova camisa, com o número 45 às costas e que será utilizada no Campeonato Italiano.

"Mario Balotelli é o novo jogador do Genoa. O atacante italiano, nascido em Palermo em 12/09/1990, assinou contrato com seu novo clube. Em sua carreira, Balotelli conquistou nove títulos profissionais por seus clubes. Na seleção principal foi artilheiro e vice-campeão do Europeu de 2012, somando um total de 36 partidas e 14 gols. Bem-vindo a Genoa, Super Mario!", anunciou o clube.

Com apenas seis pontos em oito rodadas, o Genoa abre a zona de rebaixamento do Campeonato Italiano, na 18ª colocação. Com o anúncio da contratação de Balotelli, muitos torcedores mostraram-se otimistas em subida na classificação e "novos tempos" ao time.

O Genoa recebe a Fiorentina na quinta-feira pelo Campeonato Italiano, e o reforço deve ser apresentado à torcida. A diretoria não informou quando será a estreia oficial, mas a ideia é tê-lo o mais rápido possível por causa da situação delicada na competição. Antes da última parada por Data Fifa na temporada, a equipe ainda encara o Parma, dia 4, fora de casa, e recebe o Como, no dia 7.