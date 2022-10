Desfalques na defesa complicam definição do Santos para enfrentar o Juventude

(via Agência Estado)

Montar o sistema defensivo do Santos é o desafio que o técnico Orlando Ribeiro tem pela frente a fim de buscar a reabilitação da equipe no Campeonato Brasileiro. Com Maicon e Madson contundidos e Nathan, suspenso, o treinador corre contra o tempo a fim de definir a defesa para a partida com o Juventude, que acontece nesta segunda, na Vila Belmiro.

Diante das opções que tem em mãos, Auro deve atuar na lateral direita, enquanto o miolo de zaga fica com Luiz Felipe e Eduardo Bauermann. Orlando Ribeiro deve realizar um trabalho tático para definir não só a escalação, mas também a estratégia a ser usada contra o time gaúcho.

Outra ausência que preocupa é a do venezuelano Soteldo. Um dos principais nomes do elenco, o jogador segue entregue ao departamento médico. Com lesão na coxa direita, o tempo estimado de recuperação pode chegar a cinco semanas. O atacante já iniciou tratamento intensivo para tentar abreviar o retorno.

Uma das opções para tentar superar o lanterna do campeonato é utilizar Lucas Braga no setor ofensivo com Ângelo pelo lado esquerdo. A estratégia de Orlando Ribeiro, por atuar em casa, é ter um time rápido até em função do retrospecto do rival de segunda.

O Juventude tem a defesa mais vazada do Brasileiro com 53 gols sofridos. De olho numa mudança de rumo, o Santos briga para dar fim à sequência de maus resultados. Nos últimos cinco jogos foram quatro derrotas e apenas uma vitória. Com 37 pontos, o time briga para voltar a pontuar e buscar o objetivo de brigar pela oitavo lugar e uma vaga na fase preliminar da Libertadores.