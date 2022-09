Descansados, titulares do São Paulo treinam de olho na 'final' com o Flamengo

(via Agência Estado)

Reinaldo, Patrick, Calleri, Luciano e Pablo Maia, que entraram durante o segundo tempo do clássico com o Corinthians, domingo, no Morumbi, se juntaram aos demais titulares, nesta segunda-feira, no CT da Barra Funda, para o penúltimo treino do São Paulo antes da 'final' com o Flamengo, quarta-feira, às 21h45 (horário de Brasília), no Maracanã, em duelo válido pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil.

O técnico Rogério Ceni poupou o time todo no primeiro tempo diante do Corinthians e agora espera um grupo com forte intensidade na tentativa de reverter a desvantagem sofrida no Morumbi, quando os cariocas venceram por 3 a 1. Para alcançar a final, o time tricolor terá que vencer por três gols de diferença ou de dois e levar a decisão para os pênaltis.

O treinador orientou o grupo, dividido em dois times, em uma atividade tática. Ceni só tem um desfalque para armar a equipe. O volante Gabriel Neves, com lesão no joelho no joelho direito. Com isso, uma formação poderá contar com: Jandrei, Igor Vinicius, Diego Costa, Léo e Reinaldo; Pablo Maia, Rodrigo Nestor e Alisson e Patrick (Miranda ou Ferraresi) ; Luciano e Calleri.

Classificado para a decisão da Copa Sul-Americana, dia 1º de outubro, diante do Independiente Del Valle, em Córdoba, na Argentina, o São Paulo tem um jogo importante, domingo, em Fortaleza, contra o Ceará, pelo Campeonato Brasileiro. As duas equipes somam 31 pontos cada e lutam para se afastar da zona de rebaixamento.