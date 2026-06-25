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Deportivo La Coruña, tradicional clube da Espanha, aprova mudança no nome; entenda

Escrito por Marina Borges (via Agência Estado)
Publicado em 25.06.2026, 17:49:00 Editado em 25.06.2026, 17:59:33
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O Deportivo La Coruña, clube tradicional da Espanha, oficializou uma mudança histórica em sua identidade. Em assembleia realizada nesta semana, os sócios aprovaram a alteração da denominação social do clube, que passará a se chamar oficialmente Real Club Deportivo de A Coruña, substituindo a forma anterior que utilizava "La Coruña". A proposta recebeu apoio de 79,41% dos votantes.

A mudança tem como objetivo adequar o nome do clube ao topônimo oficial da cidade galega de A Coruña, utilizado pelas instituições públicas da região há décadas. O processo foi submetido previamente a uma consulta vinculante entre os associados, que registrou participação de mais da metade dos sócios aptos a votar. Posteriormente, a alteração foi ratificada por unanimidade na assembleia de acionistas.

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A discussão sobre o nome do Deportivo vinha ganhando força nos últimos anos, impulsionada por movimentos culturais, torcedores e entidades locais que defendiam uma aproximação maior do clube com a identidade galega. A mudança também acompanha uma tendência observada em outras instituições esportivas da região, que passaram a utilizar a nomenclatura oficial de suas cidades e localidades.

Além da alteração na denominação, o clube iniciou um processo de atualização de sua identidade visual. O escudo deverá passar por ajustes para refletir o novo nome, eliminando a referência à antiga grafia. A medida faz parte de uma reformulação institucional mais ampla promovida durante as comemorações dos 120 anos da equipe.

A mudança acontece em um momento positivo para o Deportivo. Após anos longe da elite do futebol espanhol, o clube garantiu recentemente o retorno à primeira divisão e disputará a temporada 2026/27 de La Liga. O início dessa nova fase esportiva coincidirá com a adoção oficial da nova identidade institucional.

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Fundado em 1906, o Deportivo viveu o auge de sua história no início dos anos 2000, período em que conquistou um título espanhol, duas Copas do Rei e alcançou as semifinais da Champions League de 2003/04. A equipe ficou conhecida internacionalmente como "Super Dépor", geração que contou com nomes como Roy Makaay, Diego Tristán e Juan Carlos Valerón.

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