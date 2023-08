Deportivo La Coruña 'se desculpa' e lança camisa em homenagem a Mauro Silva e Bebeto

Após um desentendimento público com os ex-jogadores Bebeto e Mauro Silva, o Deportivo La Coruña anunciou, nesta sexta-feira, um uniforme em homenagem aos tetracampeões de 1994 com a seleção brasileira. A camiseta amarela conta com detalhes em verde e remete à usada pela seleção brasileira na conquista do Mundial realizado nos Estados Unidos.

O tributo acontece um dia antes do Troféu Teresa Herrera, tradicional torneio espanhol realizado como 'pré-temporada' pelo La Coruña. A partida deste sábado será realizada contra o Red Bull Bragantino e contaria com a presença dos ex-jogadores, mas tanto Bebeto como Mauro Silva confirmaram publicamente ausência no evento por "desacordo sobre o planejamento da nossa agenda durante a estadia na cidade da Corunha", segundo postagem. O time paulista vai jogar com o sub-23 em razão do compromisso com o Coritiba, pelo Brasileirão.

Bebeto e Mauro Silva foram campeões do mundo em 1994 quando defendiam o clube espanhol. Eles foram os únicos atletas a conquistar a taça da mais importante competição de seleções atuando pelo La Coruña, feito que seria celebrado neste sábado. O ex-volante, inclusive, atuou em ambos e é considerado ídolo tanto no clube brasileiro como no espanhol.

O time rebateu os ex-jogadores, dizendo que "lamenta profundamente" a ausência de ambos e afirmando que espera continuar com a "excelente relação" que têm. Além de lamentar o ocorrido, o La Coruña ainda se colocou à disposição para arcar com todas as despesas da viagem e, até mesmo, de alterar o cronograma para que ambos pudessem participar.

Depois do mal-entendido, o La Coruña, então, através da Kappa, fornecedora de material esportivo, projetou o uniforme em referência ao fardamento da seleção brasileira, especialmente pensando nos ídolos. Bebeto defendeu o clube entre 1992 e 1996, com 115 em 162 jogos. Mauro Silva jogou na equipe entre 1992 e 2005, com mais de 400 duelos disputados. O uniforme será utilizado no decorrer da próxima temporada. Ambos são representados em um desenho interno da gola.