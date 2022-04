Da Redação

Depois de 5 anos, Brasil retorna ao 1º lugar no ranking da Fifa

Após cinco anos, a seleção brasileira retornou ao 1º lugar do ranking da Fifa. O clube conseguiu a posição por conta das últimas vitórias nas eliminatória sul-americanas para a Copa do Mundo.

continua após publicidade .

As recentes vitórias do time do técnico Tite sobre o Chile e a Bolívia, ambas por 4 a 0, levaram o Brasil para o topo do ranking, desbancando a Bélgica pela primeira vez em três anos.

O novo ranking da Fifa, divulgado nesta quinta-feira (31), foi utilizado para determinar os cabeças de chave e os demais potes para o sorteio da Copa do Mundo do Catar, que será realizado em Doha, nesta sexta-feira (1º de abril).

continua após publicidade .

The FIFA #WorldCup Qatar 2022 Final Draw will take place tomorrow, Friday 1 April at 19:00 Doha time.



These are the ranking pots.



The countdown is🔛! pic.twitter.com/jcQoM1q4yl — FIFA.com (@FIFAcom) March 31, 2022

Veja como ficaram os potes para o sorteio:



Pote 1: Catar (anfitrião), Brasil, Bélgica, França, Argentina, Inglaterra, Espanha e Portugal

continua após publicidade .

Pote 2: México, Holanda, Dinamarca, Alemanha, Uruguai, Suíça, Estados Unidos e Croácia.

Pote 3: Senegal, Irã, Japão, Marrocos, Sérvia, Polônia, Coreia do Sul e Tunísia.

Pote 4: Camarões, Canadá, Equador, Arábia Saudita, Gana, vencedor da repescagem intercontinental 1, vencedor da repescagem intercontinental 2 e vencedor da repescagem europeia.