Depay e Coutinho marcam contra Villarreal e Barça vence 2ª com Xavi no Espanhol

O Barcelona conseguiu a segunda vitória em dois jogos no Campeonato Espanhol desde que Xavi assumiu o time. O clube da Catalunha derrotou o Villarreal fora de casa neste sábado pelo placar de 3 a 1, com gol marcado por Depay já na reta final. Philippe Coutinho fez o terceiro para confirmar a vitória nos acréscimos. O confronto da 15ª rodada do Campeonato Espanhol aconteceu no estádio El Madrigal.

Após estrear com vitória no clássico contra o Espanyol na estreia, Xavi volta a vencer no comando do Barcelona. Pela Liga dos Campeões no meio de semana, o time empatou com o Benfica. Com a vitória, o Barcelona chega a 23 pontos, na sétima colocação. Já o Villarreal soma 16 pontos e ocupa a 12ª posição na tabela.

O jogo começou com o Barcelona criando mais tentativas no ataque, mas com o tempo o Villarreal conseguiu igualar a partida. O primeiro tempo foi bastante equilibrado, com os dois times finalizando na mesma proporção. Nenhuma das equipes conseguiu marcar.

O placar foi aberto pelo Barcelona logo após a volta dos vestiários. Jordi Alba chutou cruzado para a pequena área, o goleiro do Villarreal não conseguiu segurar e a bola sobrou para Frenkie De Jong só empurrar para o fundo das redes. Após revisão, o VAR confirmou o gol.

Quando o jogo já caminhava para a reta final, aos 31 minutos, o Villarreal conseguiu buscar o empate. Chukwueze, que havia acabado de entrar em campo, recebeu bola na frente e tocou de primeira com o bico da chuteira para tirar do goleiro e empatar a partida.

O gol da vitória do time catalão saiu aos 43 minutos do segundo tempo. Estupiñán recuou mal de cabeça e Memphis Depay ficou com a bola. O atacante holandês teve tranquilidade para driblar o goleiro e tocar por baixo das pernas do zagueiro adversário para fazer 2 a 1 e garantir a vitória do Barcelona. O brasileiro Philippe Coutinho fez 3 a 1 cobrando pênalti aos 48 minutos e confirmou a vitória do Barcelona.

O Barcelona enfrenta o Real Betis na próxima rodada do Campeonato Espanhol em casa para buscar mais uma vitória com o novo treinador. Já o Villarreal pega o modesto Victoria CF pela Copa Del Rey no meio de semana e depois enfrenta o Sevilla pelo Campeonato Espanhol.

Mais cedo neste sábado, o Rayo Vallecano visitou o Valencia no estádio Mestalla e ficou no empate por 1 a 1. O Rayo é o sexto colocado, enquanto o Valencia ocupa a nona colocação. Mallorca e Getafe empataram por 0 a 0. Já o Celta de Vigo derrotou o Alavés por 2 a 1 fora de casa.