Denver e Golden State vencem na NBA com grandes atuações de Jokic e Curry

Nicola Jokic e Stephen Curry mais uma vez lideraram Denver Nuggets e Golden State Warriors, respectivamente, em espetaculares vitórias na NBA. Os dois astros foram os destaques da rodada desta sexta-feira da principal liga de basquete dos Estados Unidos.

Em Denver, o sérvio Jokic acertou 14 dos 16 arremessos de quadra. Foram 33 pontos, 14 rebotes e nove assistências para derrotar o Dallas Mavericks: 125 a 114.

O esloveno Luka Doncic, com 34 pontos, dez rebotes e dez assistências, mas cometeu nove erros durante a partida. Dallas foi inferior ao adversário nos rebotes. Agarrou apenas 38, contra 58 de Denver.

Em Oklahoma, um jogo de 280 pontos, decidido a 0s2, após arremesso de Curry. O lance precisou ser revisado para saber se Draymond Green havia dado o último toque na bola.

"Houve evidências claras e conclusivas de que Draymond não toca na bola. Embora Draymond toque no aro, ele não toca na bola", disse o árbitro Mitchell Ervin, definindo a vitória dos Warriors por 141 a 139.

Curry marcou 30 pontos, agarrou oito rebotes e sete assistências, enquanto para o time da casa o destaque foi Luguentz Dort, com 29 pontos.

Em Milwaukee, Jalen Bruson somou 45 pontos, mas não evitou a derrota do New York Knicks frente aos Bucks por 110 a 105. Damian Lillard foi decisivo, ao acertar um arremesso de três no último minuto. O armador anotou 30 pontos, enquanto Giannis Antetokounmpo fez 22 pontos, pegou oito rebotes e deu seis assistências.

Em Portland, o Memphis Grizzlies alcançou a marca de seis jogos e seis derrotas na temporada. Desta vez, foi na prorrogação diante dos Trail Blazers por 115 a 113, apesar dos 33 pontos, oito rebotes e sete assistências de Desmond Bane e dos 30 pontos e dez rebotes de Jaren Jackson Jr. Pelo lado dos anfitriões, os destaques foram Jerami Grant (26 pontos e oito rebotes) e Malcolm Brogdon (24 pontos, sete rebotes e dez assistências).

Confira os resultados da NBA desta sexta-feira:

Indiana Pacers 121 x 116 Cleveland Cavaliers

Milwaukee Bucks 110 x 105 New York Knicks

Miami Heat 121 x 114 Washington Wizards

Chicago Bulls 107 x 109 Brooklyn Nets

Oklahoma City Thunder 139 x 141 Golden State Warriors

Denver Nuggets 125 x 114 Dallas Mavericks

Portland Trail Blazers 115 x 113 Memphis Grizzlies

Confira os jogos da NBA desta sábado:

Philadelphia 76ers x Phoenix Suns

Indiana Pacers x Charlotte Hornets

Orlando Magic x Los Angeles Lakers

New Orleans Pelicans x Atlanta Hawks

Brooklyn Nets x Boston Celtics

Houston Rockets x Sacramento Kings

Minnesota Timberwolves x Utah Jazz

Denver Nuggets x Chicago Bulls