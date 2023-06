Demoliner ganha nas duplas em Stuttgart e parceria de Ingrid Martins cai em Nottingham

O brasileiro Marcelo Demoliner estreou da melhor maneira possível no Torneio de Stuttgart. Ao lado do alemão Andreas Mies, celebrou um bom triunfo sobre Albano Olivetti, da França, e David Vega Hernandez, da Espanha, em sets corridos, parciais de 7/6 (7/3 e 6/3).

Em um primeiro set sem quebras, a dupla do brasileiro levou a melhor no tie-break após deslanchar após 2 a 2. Eles abriram 6 a 2, perderam um set point, mas fecharam com 7 a 3. Na segunda parcial, a quebra no game quatro acabou decisiva. Depois de desperdiçarem três match points com 5 a 2, fecharam na primeira oportunidade quando sacaram com 5 a 3.

Alegria de um lado, lamentação do outro. No Torneio de Nottingham, a brasileira Ingrid Martins não conseguiu evitar a eliminação da parceria com a belarussa Lidziya Marozava. Eles acabaram derrotadas por duplo 6 a 4 para a georgiana Natela Dzalamidze e a americana Sabrina Santamaria.

Na chave de simples, na qual Bia Haddad acabou surpreendida logo na estreia, a surpresa da vez foi a queda da grega Maria Sakkari, principal favorita, com 6 a 1 e 6 a 4 para a francesa Alize Cornet.

FAVORITOS NÃO DECEPCIONAM

Em Stuttgart, nada de surpresas. O polonês Hubert Hurkacz teve trabalho, mas virou diante do japonês Yosuke Watanuki em dois tie-breaks. Depois de levar 6 a 4, o cabeça de chave 4 virou com 7/6 (7/5) e 7/6 (7/5). Já o italiano Lorenzo Musetti, sexto favorito, fez 2 a 0 no francês Gregoire Barrere, com duplo 6/3, enquanto Frances Tiafoe (3) fez 7/6 (7/2) e 6/4 sobre o checo Jiri Lehecka.

Em Hertogenbosch, na Holanda, o italiano Jannik Sinner, segundo favorito, passou sem problemas pelo casaque Alexander Bublik com 6/4 e 6/2. Já o finlandês Emil Ruusuvuori despachou o francês Ugo Humbert com 6/2, 6/7 (6/8) e 6/4.