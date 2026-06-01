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Demoliner e Stefani vão às quartas nas duplas em Roland Garros; Bia Haddad eliminada

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 01.06.2026, 13:36:00 Editado em 01.06.2026, 13:49:03
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O Brasil faz bonito em Roland Garros também na disputa por duplas. Se João Fonseca vem derrubando favoritos em simples, Marcelo Demoliner brilha em duplas masculinas e está nas quartas de final, ao lado do indiano Sriram Balaji. Assim como Luisa Stefani e a canadense Gabriela Dabrowski, no feminino.

Brasileiro e indiano se garantiram entre os oito melhores nesta segunda-feira ao derrubar os sextos favoritos, Tim Puetz e Kevin Krawietz, da Alemanha, com 7/5 e 6/4 na quadra 14 de complexo de Roland Garros.

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Demoliner e Balaji estrearam em Roland com triunfo em três sets diante do alemão Constantin Frantzen e o veterano holandês Robin Haase, de 39 anos, parciais de 6/3, 4/6 e 6/3. Na segunda rodada, os adversários foram os alemães Jakob Schanitter e Mark Wallner, em sets diretos, parciais de 7/5 e 6/2.

Depois de despacharam três duplas com cinco tenistas europeus, sendo cinco da Alemanha, eles terão uma dura missão nesta terça-feira. Pela frente, por vaga na semifinal, os cabeças de chave 2 do Grand Slam: o britânico Henry Patten e o finlandês Harri Heliovaara.

Marcelo Demoliner tenta superar a campanha do compatriota Orlando Luz, que na edição de 2025 também chegou às quartas de final, ao lado do croata Ivan Dodig, mas acabou eliminado diante do argentino Horácio Zeballos e o espanhol Marcel Granollers, que terminaram com o título.

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A campanha de Demoliner em Roland Garros repete seu maior resultado em um Grand Slam. Em 2022, pelo US Open, ele também atingiu as quartas de final.

LUISA STEFANI AVANÇA E BIA HADDAD SE DESPEDE

O dia foi de festa e frustração para o tênis brasileiro feminino. Enquanto Luis Stefani celebrou mais um triunfo ao lado de Gabriela Dabrowski, Bia Haddad amargou nova eliminação em Roland Garros, desta vez ao lado d Liudmila Samsonova.

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Cabeças de chave 4, Stefani e Dabrowski se garantiram nas quartas de final ao bateram a norueguesa Ulrikke Eikeri e a norte-americano Quinn Gleason, parciais de 7/5 e 6/4.

Já Bia Haddad e a russa até lutaram, mas não suportaram a força das sétimas favoritas, a holandesa Demi Schuurs e a australiana Ellen Perez, caindo em três sets com revés de 3/6, 6/2 e 4/6.

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