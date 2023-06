Demoliner cai nas duplas em Stuttgart; Medvedev e Tsitsipas amargam duras derrotas

O sonho de Marcelo Demoliner buscar o segundo título de duplas no Torneio de Stuttgart durou pouco. Um dia após grande estreia, o brasileiro acabou derrotado nesta quinta-feira, de virada. A temporada de grama começou com algumas surpresas e dois cabeças de chave 1 de simples também deram adeus precocemente. O grego Stefanos Tsitsipas caiu na Alemanha e o russo Daniil Medvedev foi eliminado em Hertogenbosch, na Holanda.

Ao lado do alemão Andreas Mies, Demoliner tentava o bicampeonato após erguer o troféu em 2021 ao lado do mexicano Santiago González. Mas a aparição segura da estreia não se repetiu neste segundo jogo e a dupla acabou dando adeus com derrota de virada, por 2 a 1, diante dos croatas Nikola Mektic e Mate Pavic, cabeças de chave 2, no super tie-break.

A dupla até iniciou bem, fazendo 6 a 4 no primeiro set. Mas os croatas reagiram e devolveram o placar na parcial seguinte. No set desempate, foram mais efetivos e fecharam com 10 a 7.

Na chave de simples, a grande surpresa do dia foi a queda de Tsitsipas, quinto do mundo e principal favorito na competição. O grego encarou o experiente Richard Gasquet e se deu mal, dando adeus com 6/7 (8/10), 6/2 e 5/7 após 2h19 de batalha. Foi a 11ª vitória do francês diante de tenistas do Top 5.

O jogo foi histórico para Gasquet, que celebrou sua 600ª vitória no circuito. Aos 36 anos, o francês é o quarto tenista com mais vitórias em atividade. Rafael Nadal lidera, com 1068, dez mais que o sérvio Novak Djokovic. Em terceiro aparece o britânico Andy Murray, com 725.

Nas quartas de final, Gasquet vai encarar o alemão Jan-Lennard Struff, que eliminou o americano Tim Paul, cabeça 5, com 7/6 (7/4) e 7/6 (7/5). Em outros jogos do dia, vitórias do americano Taylor Fritz, segundo favorito, sobre o russo Aslan Karatsev, por 7/6 (7/4) e 6/3 e do húngaro Marton Fucsovics sobre o chinês Yibing Wu, por 6/4, 4/6 e 6/4.

Na Holanda, a surpresa do dia foi a queda de Daniil Medvedev. O russo levou a virada do francês Adrian Mannarino 6/4, 4/6 e 2/6. Nos outros jogos, vitórias de Tallon Griekspoor, Alex de Minaur e Jordan Thompson.