Delegação do Palmeiras fica 'presa' na Colômbia; saiba o que houve

A delegação do Palmeiras está "presa" na Colômbia devido a um problema técnico que a aeronave fabricada pela Embraer e comprada pela empresária Leila Pereira, presidente do time, apresentou. A falha mecânica está impedindo o retorno do elenco ao Brasil.

A equipe paulista viajou para o país vizinho na última segunda-feira, 21 de agosto, para enfrentar o Deportivo Pereira, pela Libertadores, na noite de quarta (23). O Palmeiras retornaria a São Paulo na madrugada, mas acabou tendo que adiar a viagem por conta do impasse.

Com isso, os jogadores voltaram para o hotel onde estavam hospedados para pernoitar.

Até o momento, não há previsão para a decolagem.

O avião, comprado em janeiro pela empresa de Leila, é do modelo E-190-E2 e tem valor estimado em R$ 300 milhões. A aeronave pertence à empresária, mas será alugado pelo time para que os jogadores tenham "muito mais conforto e agilidade" nas viagens, segundo disse a dirigente recentemente.



A ideia da empresária era que o Palmeiras se tornasse "um exemplo" para o futebol brasileiro.

