Del Bosque faz 72 anos encantado com Messi: 'Dos jogadores que vi, é o melhor'

Ídolo do Real Madrid como jogador e treinador, comandando o time merengue em duas conquistas da Liga dos Campeões, Vicente Del Bosque se rendeu ao talento de um jogador que fez história no rival Barcelona: Messi. Nesta sexta-feira, o técnico completou 72 anos e, convidado para participar de um programa na Rádio Marca, não escondeu que vê o argentino como o melhor do mundo.

Mesmo com enorme vivência do futebol e com a possibilidade de ter acompanhado grandes nomes da história, Del Bosque nem pensou na hora de responder se achava o camisa 10 argentino de 35 anos o melhor do planeta após a conquista do tricampeonato mundial sobre a França, no Catar.

"Entre aqueles que conheci em tantos anos no futebol, para mim Messi é o melhor jogador que já vi, pela sua regularidade e pela sua qualidade", afirmou o treinador, que no seu currículo ainda tem o título mundial com a Espanha na Copa do Mundo de 2010.

"Como jogador, Messi tem sido impressionante. Ele teve algumas temporadas fantásticas e sempre levou sua equipe para a frente. E agora acaba de ganhar um Mundial, o que não é fácil", disse, reconhecendo mais uma façanha do argentino.

Del Bosque ainda surpreendeu ao falar que o agora jogador do Paris Saint-Germain poderia ter sido naturalizado Espanhol. "Tentei de tudo para que Messi jogasse pela Espanha. No entanto, Lionel recusou por causa do amor que tem por seu país", afirmou. As tratativas ocorreram quando o camisa 10 começava a trilhar sua carreira de sucesso no Barcelona.