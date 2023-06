Deivid Washington treina e pode reforçar o Santos contra o Coritiba no Brasileirão

Desfalque de última hora na derrota do Santos diante do Newell's Old Boys por 2 a 1, pela Copa Sul-Americana, na terça-feira, o atacante Deivid Washington treinou normalmente nesta quinta-feira e pode reforçar a equipe de Odair Hellmann na parida conta o Coritiba, marcada para este sábado, às 16h, no Couto Pereira, pelo Brasileirão.

continua após publicidade

A jovem promessa santista sentiu um desconforto na coxa durante o aquecimento para o jogo com o Newell's Old Boys na Vila Belmiro, mas subiu ao gramado nesta quinta-feira e fez todo o trabalho ao lado dos demais companheiros.

O técnico Odair Hellmann, no entanto, não garantiu o retorno do atacante ao time titular. O treinador, inclusive, está pressionando e precisa dar uma resposta o quanto antes por causa da série de sete jogos sem vitórias.

continua após publicidade

Ganhar do Coritiba virou obrigação para não se aproximar da zona de perigo. Desde 14 de maio, quando fez 1 a 0 no Vasco, que a equipe não celebra três pontos em uma partida e para acabar com esse jejum, Hellmann deve escalar João Paulo; Nathan, Messias, Joaquim e Gabriel Inocêncio; Alison, Dodi e Lucas Lima; Mendoza, Marcos Leonardo e Soteldo (Deivid Washington).

Eliminado da Sul-Americana e há três jogos sem vencer no Brasileirão, o Santos aparece na 12ª colocação, com 12 pontos, cinco acima da zona de rebaixamento.