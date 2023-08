Deivid Washington se despede para jogar no Chelsea, mas promete voltar e 'fazer Santos campeão'

O atacante Deivid Washington, de apenas 18 anos, se despediu do Santos com uma publicação nas redes sociais, após sacramentar sua ida ao Chelsea. Na mensagem veiculada em seu Instagram, acompanhada de um vídeo que mostra lances de sua carreira, o jogador agradece ao clube que o formou e promete voltar para ser campeão com a camisa santista.

"Sou muito grato a todos os envolvidos que me fizeram vestir essa camisa tão pesada do futebol mundial. É certo que eu fiquei meses no profissional, mas estou neste clube desde os meus 11 anos. Vivi muitos momentos marcantes, conquistei títulos, passei por momentos ruins, mas nunca deixei de acreditar no meu potencial. Estou realizando mais um sonho, que é atuar na Europa. Estou feliz, mas não esqueçam que eu prometi em fazer o Santos campeão. Como um bom Presidente, eu voltarei para cumprir isso!", afirmou o jovem atleta, lembrando o apelido "Presidente" que recebeu dos torcedores.

Deivid Washington já está em Londres e assinou com o Chelsea. O anúncio oficial ainda não foi feito pelo clube londrino, mas deve ser feito nos próximos dias. Ainda não é certo se ele será utilizado de imediato no grupo comandado pelo técnico Maurício Pochettino. O atacante Ângelo, por exemplo, também comprado pelo Chelsea junto ao Santos, foi emprestado ao Strasbourg para ganhar experiência no futebol europeu.

O Santos tem o desafio de equilibrar suas dificuldades financeiras e o péssimo desempenho dentro de campo. Por isso, embora tenha negociado Deivid Washginton e Ângelo com o time inglês, tem resistido em liberar Marcos Leonardo para a Roma. Ao receber a proposta dos italianos, O atacante de 20 anos desejava ser liberado na atual janela de transferências da Europa, mas a diretoria alvinegra insiste em segurá-lo até o final do ano.

A situação gerou átrio entre as duas partes, tanto que Marcos Leonardo não treinou durante a semana passada e ficou de fora da goleada por 4 a 0 sofrida diante do Fortaleza, no domingo. Na terça-feira, ele se reapresentou e trabalhou normalmente ao lado dos demais companheiros, sob o comando do técnico Diego Aguirre.