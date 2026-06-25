Definido: próximo adversário do Brasil na Copa do Mundo será o Japão

O Japão será próximo adversário da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. O jogo, pelas oitavas de final, acontece na próxima segunda-feira (29), às 14h, em Houston (EUA).

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Após vencer a Escócia por 3 a 0 e garantir a liderança do Grupo C, a Seleção Brasileira enfrentará a seleção japonesa, após empate por 1 a 1 do Japão com a Suécia nesta quinta-feira (25).



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A equipe comandada por Carlo Ancelotti encerrou a fase de grupos com sete pontos, à frente do Marrocos, que também avançou para a fase eliminatória.