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COPA DO MUNDO 2026

Definido: próximo adversário do Brasil na Copa do Mundo será o Japão

Após empate entre Japão e Suécia por 1 a 1, japoneses se classificam para as oitavas de final e vão enfrentar Seleção Brasileira

Escrito por Da Redação
Publicado em 25.06.2026, 22:04:43 Editado em 25.06.2026, 22:04:35
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Definido: próximo adversário do Brasil na Copa do Mundo será o Japão
Autor Japão sai da fase de grupos com 5 pontos, edm segundo lugar do Grupo F - Foto: Reprodução/Cazé TV

O Japão será próximo adversário da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. O jogo, pelas oitavas de final, acontece na próxima segunda-feira (29), às 14h, em Houston (EUA).

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Após vencer a Escócia por 3 a 0 e garantir a liderança do Grupo C, a Seleção Brasileira enfrentará a seleção japonesa, após empate por 1 a 1 do Japão com a Suécia nesta quinta-feira (25).

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A equipe comandada por Carlo Ancelotti encerrou a fase de grupos com sete pontos, à frente do Marrocos, que também avançou para a fase eliminatória.

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