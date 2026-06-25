Definido: próximo adversário do Brasil na Copa do Mundo será o Japão
Após empate entre Japão e Suécia por 1 a 1, japoneses se classificam para as oitavas de final e vão enfrentar Seleção Brasileira
Escrito por Da Redação
Publicado em 25.06.2026, 22:04:43 Editado em 25.06.2026, 22:04:35
Japão sai da fase de grupos com 5 pontos, edm segundo lugar do Grupo F - Foto: Reprodução/Cazé TV
O Japão será próximo adversário da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. O jogo, pelas oitavas de final, acontece na próxima segunda-feira (29), às 14h, em Houston (EUA).
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.
📰 LEIA MAIS: Trabalhador morre esmagado por caminhão-pipa de 50 mil litros em mina
Após vencer a Escócia por 3 a 0 e garantir a liderança do Grupo C, a Seleção Brasileira enfrentará a seleção japonesa, após empate por 1 a 1 do Japão com a Suécia nesta quinta-feira (25).
📲 Clique aqui e receba as notícias do grupo do TNOnline no WhatsApp
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
A equipe comandada por Carlo Ancelotti encerrou a fase de grupos com sete pontos, à frente do Marrocos, que também avançou para a fase eliminatória.