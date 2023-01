Defesa de Daniel Alves analisa 7 horas de gravação de câmeras e crê em libertação

(via Agência Estado)

A defesa de Daniel Alves, encabeçada pelo advogado Cristóbal Martell, analisou cerca de sete horas de gravação das câmeras de segurança da casa noturna Sutton, em Barcelona, onde supostamente o brasileiro agrediu sexualmente uma mulher de 23 anos. De acordo com o jornal espanhol La Vanguardia, Martell está convencido de que conseguirá a libertação do atleta da prisão preventiva.

Além da análise das imagens, Martell revisou toda a documentação do caso, bem como o relatório produzido pela polícia catalã. Segundo a reportagem, o advogado afirmou que "há margem para a defesa do jogador" e mostrou poucas dúvidas quanto à soltura do atleta.

Nesta segunda-feira, a defesa de Daniel Alves entrou com um recurso contra a prisão preventiva, sem direito à fiança, do lateral. Em entrevista ao "Programa de Ana Rosa", do canal espanhol Telecinco, Martell disse ter a expectativa de que o pedido seja julgado em cerca de 20 dias. O objetivo é fazer com que o brasileiro responda às acusações em liberdade.

Com passagens pelo Barcelona, São Paulo, seleção brasileira, Daniel Alves está preso desde o dia 20 de janeiro. Ele está no Centro Penitenciário Brians 2, em um módulo destinado a agressores sexuais. Ele divide cela com outro brasileiro chamado Coutinho e recebe tratamento igual a outro preso.