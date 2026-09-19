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Deco revela acerto para renovação de Raphinha com o Barcelona até 2030

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Em alta na temporada, o atacante Raphinha está próximo de assinar a renovação de contrato por mais quatro anos com o Barcelona. De acordo com a imprensa espanhola, a informação foi revelada pelo diretor esportivo do clube, o brasileiro Deco, durante Assembleia Geral com sócios.

O atual vínculo do jogador vai até o dia 30 de junho de 2028 e uma prorrogação era esperada pelos dirigentes da equipe. Nas últimas janelas, clubes da Árabia Saudita se mostraram interessados na contratação do atleta. Em 2030, data final do novo contrato, o atacante terá 33 anos.

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"Estamos muito perto de renovar o contrato do Raphinha. Posso dizer aqui, publicamente, que ontem à tarde acertamos a renovação por mais anos. Acho que o Rapha ficará conosco pelos próximos quatro anos", explicou Deco durante a Assembleia, em reprodução do portal Mundo Deportivo, de Barcelona.

Além do camisa 11, o dirigente admitiu acordo para as renovações com os jovens Marc Bernal e Xavi Espart, oriundos das categorias de base da equipe. Nesses casos, Deco não mencionou a duração dos novos vínculos.

Raphinha está em sua quinta temporada pelo Barcelona e se tornou capitão da equipe com a saída do zagueiro Ronald Araújo. O bom futebol também fez com que a diretoria se movimentasse para aumentar o vínculo do atleta. Em sete partidas até aqui, o brasileiro anotou 11 gols e deu três assistências.

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