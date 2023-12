Decisivo na permanência, Paulinho encerra ano difícil 'grato por jogar no Vasco'

Autor do primeiro gol do Vasco na vitória por 2 a 1 sobre o Red Bull Bragantino, durante a rodada final do Brasileirão, o meio-campista Paulinho foi decisivo para livrar o time carioca de mais um rebaixamento no Brasileirão. Ele foi contratado em julho e viveu momentos muito difíceis ao lado dos companheiros até a chegada do alívio na última partida do campeonato, mas viveu toda a experiência vascaína orgulhoso e grato de fazer parte da história do clube

"Sou grato pela oportunidade de ter vindo para esse grande clube, por estar vestindo essa camisa. Quando cheguei, eu sabia do momento, sabia que era uma situação muito difícil. É preciso exaltar o grupo. O grupo trabalhou muito, acreditou muito e a noite que vivemos foi especial. Deus honrou todo sacrifício e esforço de todos nós" afirmou em entrevista à VascoTV.

O jogador de 26 anos mostrou toda a sua empolgação em defender o Vasco assim que chegou. Ao ser apresentado, seis meses atrás, levou a família em peso e até amigos para a coletiva de imprensa. Na época, explicou que estava vivendo a realização de um sonho pois era "vascaíno nato", assim como seu pai. Apesar disso, foi revelado pelo Fluminense, time no qual fez apenas dois jogos como profissional antes de ir para o Sporting, de Portugal. Também defendeu o Boavista português antes de ir para a Arábia Saudita, onde estava antes voltar ao Rio para vestir a camisa cruzmaltina.

Paulinho, que tem contrato até o final de 2025, agradou desde seys primeiros jogos e ganhou a confiança do técnico argentino Ramón Díaz, tanto que foi titular em 19 dos 21 jogos que disputou na temporada. Não marcou gol em nenhum deles, exceto no mais importante de todos, contra o Red Bull.

"É um sentimento de muita alegria e gratidão. Eu vinha muito buscando esse gol. O primeiro lá contra o Palmeiras, infelizmente, foi anulado, mas Deus faz as coisas acontecerem na hora certa. No momento que o time mais precisava, ele me presenteou com um gol. Fiquei muito contente. Sou muito grato pelo gol, mas principalmente por ter tido a oportunidade de ajudar o Vasco", disse.