Decisão do Torneio do Trabalhador de Apucarana acontece nesta sexta-feira no Campo do Zé Rico

Maior festa do futebol amador, o tradicional Torneio 1º de Maio de Apucarana conhecerá nesta sexta-feira (01/05), feriado do Dia do Trabalhador, o campeão da edição 2026. Popularmente chamado de Torneio do Trabalhador, as semifinais, disputa do 3º lugar e a grande final acontecem a partir das 8h30, no Centro Esportivo Hairton Santos, antigo Campo do Zé Rico, na Vila Vitória Régia, com entrada gratuita.

Neste ano, buscam o título as equipes Gol na Vida, JPG, WS Estamparia/Viana e Tancredo/Cavan. Promovida pela Prefeitura de Apucarana, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, a competição teve início no dia 14 de abril com 33 equipes em disputas no formato eliminatório simples, com chaveamento olímpico e sem fase de grupos. O time Novo Operário, que não se classificou para a última rodada, é o atual tricampeão do torneio.

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O prefeito Rodolfo Mota destaca que a competição amadora reúne atletas de diversas comunidades, promovendo o esporte e integração. Ele destaca que o local da rodada final foi definido pela representatividade. “O antigo Campo do Zé Rico é um dos espaços mais simbólicos do futebol amador de Apucarana. No ano passado, realizamos uma reforma completa, valorizando ainda mais o local, e devolvendo à comunidade um patrimônio da história esportiva de Apucarana”, pontua Mota, convidando a população para prestigiar a rodada final do Torneio 1º de Maio.

“Será mais uma vez um grande momento do futebol amador de Apucarana. Mais do que uma competição esportiva, é um momento de valorização de quem constrói a nossa cidade todos os dias. Estamos falando de famílias, amigos e comunidades reunidas em torno do esporte, que é uma ferramenta poderosa de integração social. Convido toda a população de Apucarana para prestigiar, levar sua família e viver esse clima de festa, de união e de respeito à tradição do nosso futebol amador”, disse o prefeito Rodolfo Mota.

A programação começa às 8h30 com Gol na Vida x JPG. Em seguida, às 9h15, jogam WS Estamparia/Viana x Tancredo/Cavan. A disputa pelo terceiro lugar será às 10 horas e a final está marcada para as 11 horas.

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O secretário municipal de Esportes, Bruno Marchi, agradeceu o empenho de toda a equipe da Secretaria de Esportes, que trabalhou com planejamento e dedicação para garantir o bom andamento da competição desde o início. “Tivemos um torneio organizado, competitivo e, acima de tudo, marcado pelo respeito, pela paz e pelo espírito esportivo entre as equipes. Parabenizo todos os envolvidos, técnicos, atletas e também o público. Nosso agradecimento ainda aos parceiros das áreas de segurança e saúde, que contribuíram para que tudo ocorresse com tranquilidade. Tenho a certeza de que encerraremos o torneio nesta sexta-feira no mesmo nível”, disse Marchi, enaltecendo ainda o trabalho do professor Ângelo Danilo, coordenador da competição.

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