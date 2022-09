De volta às quadras, Luisa Stefani brilha e vence torneio de duplas de Chennai

(via Agência Estado)

Luisa Stefani voltou a brilhar nas quadras neste domingo. Após ficar um ano parada por conta de uma lesão no joelho, a tenista brasileira ganhou o WTA 250 de Chennai, na Índia. Ao lado da canadense Gabriel Dabrowski ela derrotou a dupla formada pela russa Anna Blinkova e a georgiana Natela Dzalamidze por 2 sets a 0 (parciais de 6/1 e 6/2).

A disputa, realizada sob o piso duro serviu para mostrar que tenista paulistana está em boa forma. Na campanha do título, Luisa e Gabriela chegaram à final sem perder um set. O torneio de Chennai distribuiu uma premiação de US$ 251 mil e a dupla vai dividir um montante de US$ 12 mil.

A brasileira agora busca uma recuperação no ranking mundial. Antes de se submeter à cirurgia, ela chegou a estar incluída no Top 10. Atualmente ela é a 718ª na WTA. O título, no entanto, já deve colocá-la entre as 250 melhores da lista.

A conquista na Índia é o segundo título da dupla. Antes, elas venceram o WTA 1000 de Montreal, no Canadá em 2021. Luisa tem no currículo ainda outros dois títulos de WTA 250 em duplas. Com a americana Hayley Carter, ela levantou o torneio de Tashkent, no Uzbequistão e o troféu em Lexinton, nos Estados Unidos.

No jogo, a dupla dominou do início ao fim o duelo. Elas confirmaram com tranquilidade seus dois primeiros games de saque e conseguiram duas quebras seguidas logo de cara para abrir 5/0. Bastou então administrar a enorme vantagem para levar o primeiro set.

A história da segunda parcial foi parecida. Blinkova e Dzalamidze até confirmaram seu primeiro game de serviço, mas depois levaram duas quebras consecutivas. Stefani e Dabrowski fizeram sua parte até o final e confirmaram o a vitória e o título.