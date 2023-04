De volta às quadras, Djokovic estreia com vitória no Masters de Montecarlo

(via Agência Estado)

De volta às quadras após mais de um mês, Novak Djokovic jogou o suficiente para vencer em sua estreia no Masters 1000 de Montecarlo, nesta terça-feira. O tenista sérvio superou o russo Ivan Gakhov, apenas o 198º do ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 6/2, em 1h47min de confronto.

O número 1 do mundo fez uma atuação abaixo da média ao longo das duas parciais, sem apresentar o brilho de costume. Djokovic não jogava desde o início de março, quando foi eliminado na semifinal do Torneio de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. A competição em Mônaco é apenas a quarta do sérvio na temporada 2023.

Estreando diretamente na segunda rodada, o sérvio agora aguarda a definição do seu adversário para o duelo das oitavas de final. Ele sairá do confronto italiano entre Luca Nardi (algoz do local Valentin Vacherot por duplo 7/5) e Lorenzo Musetti (eliminou o sérvio Miomir Kecmanovic por 7/6 (7/1) e 6/0).

No saibro de Montecarlo, Djokovic busca repetir as campanhas de 2013 e 2015, quando levantou o troféu. Mas desde seu último título o sérvio não consegue passar das quartas de final. Na temporada passada, foi eliminado logo na estreia. O torneio disputado em Mônaco abre a gira europeia sobre o saibro, que culmina com Roland Garros no fim de maio.

Número três do mundo, o grego Stefanos Tsitsipas quase não suou para vencer sua primeira partida em Montecarlo. Nesta terça, ele ficou em quadra por apenas cinco games na vitória por W.O. sobre Benjamin Bonzi. O francês, que chegou a receber atendimento médico em quadra, abandonou por conta de dores no punho esquerdo quando perdia por 4/1 no set inicial.

Atual campeão em Montecarlo, o tenista da Grécia vai enfrentar agora o vencedor da partida entre o chileno Nicolas Jarry e o australiano Alexei Popyrin, que furou o qualifying.

O russo Andrey Rublev também entrou diretamente na segunda rodada e já se garantiu nas oitavas. Nesta terça, ele superou o espanhol Jaume Munar por 4/6, 6/2 e 6/2. Seu adversário seguinte vai sair do duelo entre o seu compatriota Karen Khachanov (despachou o espanhol Alejandro Davidovich Fokina por duplo 6/2) e o belarusso Ilya Ivashka, que veio do qualifying.

Outro a vencer nesta terça foi o alemão Alexander Zverev. Em sua estreia, o ex-número dois do mundo superou o casaque Alexander Bublik por 3/6, 6/2 e 6/4. Na segunda rodada, ele enfrentará o espanhol Roberto Bautista Agut.

Em outros confrontos do dia, avançaram o búlgaro Grigor Dimitrov, o italiano Lorenzo Sonego e o checo Jiri Lehecka, todos ainda pela rodada de abertura.