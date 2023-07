De volta após lesão, Alison dos Santos é bronze nos 400m da Diamond League

Em sua primeira prova após passar por uma cirurgia de retirada parcial do menisco, realizada em fevereiro, Alison dos Santos mostrou mais uma vez que é a grande esperança do atletismo brasileiro. Neste domingo, ele conquistou a medalha de bronze nos 400m na etapa de Silésia da Diamond League.

O brasileiro correu os 400m para 44s73, abaixo do índice olímpico de 45s. Com isso, garantiu vaga para Paris-2024. Esta não é a principal prova de Piu, que costuma priorizar os 400m com barreiras, na qual é o atual campeão mundial. Piu retornou às competições neste domingo após 10 meses fora das disputas.

O primeiro lugar ficou com o sul-africano Wayde van Niekerk, que completou a prova em 44s08. O segundo colocado foi Bayapo Ndori, de Botsuana, com a marca de 44s61.

Alison voltará a correr os 400m com barreiras na etapa de Mônaco da Diamond League, que ocorrerá em 21 de julho. Ele enfrentará nomes como o do norueguês Karsten Warholm, recordista mundial, e o estadunidense Rai Benjamin.

Piu usará a prova para se preparar para o seu principal objetivo no ano, o Campeonato Mundial de Budapeste, na Hungria, que será realizado de 19 a 27 de agosto.

Já Thiago Braz fez a sua melhor marca na temporada no salto com vara. Ele ficou na sexta colocação com a marca de 5,71m. O sueco Armand Duplantis venceu a prova ao saltar 6,01m. Ele repetiu a posição conquistada nos Estados Unidos há duas semanas. No entanto, ficou abaixo do índice olímpico, que é 5,82m.