Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Esportes

publicidade
GRUPO A

De virada, Coreia do Sul bate Tchéquia por 2 a 1 na Copa 2026

Seleção asiática buscou o resultado em Guadalajara e agora divide a liderança da chave com o anfitrião México

Escrito por Da Redação
Publicado em 12.06.2026, 09:42:43 Editado em 12.06.2026, 09:42:39
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

De virada, Coreia do Sul bate Tchéquia por 2 a 1 na Copa 2026
Autor O placar foi inaugurado pela seleção tcheca aos 14 minutos, mas a Coreia reagiu - Foto: Reprodução/Instagram @coreia_do__sul

A Coreia do Sul venceu a Tchéquia de virada por 2 a 1 na noite desta quinta-feira (11), em Guadalajara, no México, no confronto que encerrou a primeira rodada do Grupo A da Copa do Mundo de 2026. Com o resultado positivo na estreia, a seleção asiática somou seus primeiros três pontos e assumiu a segunda posição da chave, ficando atrás apenas do anfitrião México pelo critério de saldo de gols, já que os donos da casa derrotaram a África do Sul por 2 a 0 no Estádio Azteca.

📰 LEIA MAIS: Árbitro brasileiro vira meme na abertura da Copa após expulsões e inglês confuso

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O placar foi inaugurado pela seleção tcheca aos 14 minutos do segundo tempo, quando o defensor Ladislav Krejcí balançou as redes com um gol de cabeça. A reação sul-coreana começou logo em seguida, liderada por Hwang In-beom, que igualou o marcador, e consolidada por Oh Hyeon-gyu, responsável por anotar o tento que garantiu a vitória dos asiáticos na reta final da partida.

Faça parte do nosso time, entre no nosso canal de notícias de esportes

O Grupo A volta a campo na próxima quinta-feira (18), quando a Coreia do Sul enfrentará o México, novamente em Guadalajara, às 22h pelo horário de Brasília, em duelo direto pela liderança. Mais cedo, às 13h, a seleção da Tchéquia tentará a reabilitação no torneio mundial contra a África do Sul, em confronto agendado para a cidade de Atlanta, nos Estados Unidos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Copa 2026 Copa do Mundo Coreia do Sul ESPORTES Futebol Tchéquia
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV