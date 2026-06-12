De virada, Coreia do Sul bate Tchéquia por 2 a 1 na Copa 2026
Seleção asiática buscou o resultado em Guadalajara e agora divide a liderança da chave com o anfitrião México
A Coreia do Sul venceu a Tchéquia de virada por 2 a 1 na noite desta quinta-feira (11), em Guadalajara, no México, no confronto que encerrou a primeira rodada do Grupo A da Copa do Mundo de 2026. Com o resultado positivo na estreia, a seleção asiática somou seus primeiros três pontos e assumiu a segunda posição da chave, ficando atrás apenas do anfitrião México pelo critério de saldo de gols, já que os donos da casa derrotaram a África do Sul por 2 a 0 no Estádio Azteca.
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O placar foi inaugurado pela seleção tcheca aos 14 minutos do segundo tempo, quando o defensor Ladislav Krejcí balançou as redes com um gol de cabeça. A reação sul-coreana começou logo em seguida, liderada por Hwang In-beom, que igualou o marcador, e consolidada por Oh Hyeon-gyu, responsável por anotar o tento que garantiu a vitória dos asiáticos na reta final da partida.
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O Grupo A volta a campo na próxima quinta-feira (18), quando a Coreia do Sul enfrentará o México, novamente em Guadalajara, às 22h pelo horário de Brasília, em duelo direto pela liderança. Mais cedo, às 13h, a seleção da Tchéquia tentará a reabilitação no torneio mundial contra a África do Sul, em confronto agendado para a cidade de Atlanta, nos Estados Unidos.