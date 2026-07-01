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De virada, Bélgica bate Senegal na prorrogação e avança às oitavas da Copa

Seleção belga perdia por 2 a 0 até os 40 minutos do segundo tempo, mas buscou o empate heróico e selou a classificação por 3 a 2

Escrito por Da Redação
Publicado em 01.07.2026, 20:44:58 Editado em 01.07.2026, 20:44:51
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De virada, Bélgica bate Senegal na prorrogação e avança às oitavas da Copa
Autor Europeus se classificaram para as oitavas da competição - Foto: Instagram/Seleção Bélgica

A Bélgica protagonizou uma das reações mais impressionantes desta Copa do Mundo ao vencer Senegal por 3 a 2 na prorrogação, em partida disputada nesta quarta-feira (1º) no Lumen Field, em Seattle (EUA). Após estarem perdendo por 2 a 0 até os 40 minutos da etapa final, os europeus buscaram um empate heroico no tempo normal e sacramentaram a virada no tempo extra, garantindo a classificação para as oitavas de final do torneio. O resultado dá sobrevida aos veteranos da chamada "geração belga", que flertaram de perto com uma eliminação precoce.

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O confronto foi amplamente dominado por Senegal durante a maior parte do tempo. A seleção africana abriu o placar aos 24 minutos do primeiro tempo com Diarra, que aproveitou o rebote após Ismaila Sarr acertar a trave de Courtois. O domínio se converteu em uma vantagem ainda maior logo aos cinco minutos do segundo tempo, quando Sarr recebeu um passe nas costas da defesa belga e finalizou sem chances para o goleiro, ampliando para 2 a 0. A desorganização belga ficou evidente não apenas no placar, mas também em discussões em campo entre seus próprios jogadores, como Trossard e Tielemans.

O cenário de eliminação parecia irreversível até os minutos finais, quando a qualidade individual fez a diferença. Aos 40 minutos do segundo tempo, Romelu Lukaku completou um cruzamento rasteiro de Thomas Meunier e diminuiu a vantagem. O gol incendiou a partida e, apenas três minutos depois, Youri Tielemans aproveitou uma saída ruim do goleiro Diaw para marcar de cabeça, igualando o marcador em 2 a 2 e forçando a disputa da prorrogação.

No tempo extra, ambas as equipes tiveram chances, mas a Bélgica soube capitalizar o momento. Aos 11 minutos do segundo tempo da prorrogação, o capitão Tielemans foi derrubado na área por Camara. Após a revisão e confirmação pelo VAR, o próprio Tielemans cobrou no ângulo e decretou a virada por 3 a 2. Agora, a equipe comandada por Rudi Garcia aguarda o vencedor do duelo entre Estados Unidos e Bósnia-Herzegovina para conhecer seu adversário nas oitavas de final, marcada para a próxima segunda-feira (6).

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Bélgica vs Senegal classificação para oitavas Copa do Mundo 2023 jogos emocionantes Romelu Lukaku virada da Bélgica
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