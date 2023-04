De ressaca pela vitória no clássico, Real Madrid perde para o Villarreal

(via Agência Estado)

Depois da incrível vitória, por 4 a 0, sobre o Barcelona, pela Copa do Rei, o Real Madrid perdeu, por 3 a 2, neste sábado, no Santiago Bernabéu, para o Villarreal, em duelo válido pela 28ª rodada do Campeonato Espanhol.

Com o resultado, o time do técnico Carlo Ancelotti permanece com 59 pontos, contra 71 do Barcelona, que ainda joga na segunda-feira contra o Girona. Já o Villarreal festeja os 47 pontos, na quinta colocação.

De ressaca pela grande vitória sobre o maior rival, o Real Madrid viu o Villarreal dominar o início de jogo. O problema para os visitantes foi o talento de Vinicius Júnior, autor de belos dribles e jogadas.

Aos 12 minutos, o atacante brasileiro serviu Nacho, que falhou na finalização. No minuto seguinte, foi o ex-jogador do Flamengo que quase abriu o placar. Aos 16, após nova jogada com participação de Vini, Torres acabou fazendo contra e abrindo placar para o Real.

A desvantagem no placar não desanimou o Villarreal, que continuou no ataque, às vezes de forma irresponsável e dando espaço para os contra-ataques do Real. Os goleiros Courtois e Reina fizeram belas defesas.

Mas o esforço do Villarreal foi recompensado aos 39 minutos, quando Lo Celso encontrou Chukwueze dentro da área do Real. O nigeriano deu dois belos dribles em Nacho e bateu sem chance de defesa para Courtois: 1 a 1.

O segundo tempo teve o mesmo panorama, inclusive com as boas jogadas de Vinicius Junior. E foi dele o segundo gol do Real, aos três minutos, após jogada individual, ao receber a bola no meio de quatro defensores adversários.

O jogo ficou aberto. Com as duas equipes encontrando espaços para os contra-ataques. Vini perdeu grande chance de fazer o terceiro, aos oito minutos, enquanto o Villarreal falhou no último passe antes da finalização em pelo menos três jogadas.

Aos 20 minutos, Yeremi pegou a bola espirrada, após saída com os pés de Courtois, e bateu por cobertura, quase fazendo um golaço para o Villarreal. E o merecido empate saiu aos 26, com Morales, após lance ser analisado pelo VAR.

Mas a situação do Real ficaria ainda pior, aos 35 minutos. Chukwueze pegou a bola pela meia direita, carregou para o meio e bateu com estilo de pé esquerdo, sem defesa para Courtois: 3 a 2 Villarreal.

Dois minutos depois, o VAR voltou a ser utilizado e desta vez anulou o pênalti marcado pela arbitragem, que havia marcado mão da zaga do Villarreal em jogo de Camavinga. O Real perseguiu o empate, mas não teve sucesso.