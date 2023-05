De Pena marca golaço, Internacional vence Goiás e dorme no G4 do Brasileirão

(via Agência Estado)

Com direito a um golaço de De Pena, o Internacional saiu vitorioso neste domingo, ao derrotar o Goiás por 1 a 0, no Beira-Rio, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Com a vitória, o time gaúcho dorme no G4 do Brasileirão. O gol do uruguaio De Pena, além de muito bonito, foi histórico porque atingiu a marca de 1.000 do clube em suas participações em Brasileiro na 'Era dos Pontos Corridos'.

Ainda invicto, o Internacional chegou a sete pontos e aparece em quarto lugar. O clube gaúcho pode ser ultrapassado pelo Vasco, que encerra a rodada na segunda-feira contra o Bahia. Já o Goiás conheceu sua segunda derrota e ocupa a 15ª colocação com três pontos.

Com o time misto, o Internacional começou a partida sonolento. Aproveitando a desatenção dos mandantes, o Goiás não se intimidou e foi para o ataque. Apostando na bola aérea, o time goiano assustou John Victor algumas vezes. Assistindo a pressão, a torcida gaúcha começou a fazer barulho e acordou o time.

O Internacional equilibrou o jogo. Povoando o ataque, Bustos fez o goleiro Tadeu espalmar para escanteio. Os donos da casa seguiram com a posse de bola, mas o jogo foi caindo de ritmo. Após o início acelerado, a reta final foi morna. Sem muitos lances, o Internacional pouco fez, enquanto o Goiás não aproveitou os contra-ataques.

O chacoalhão no vestiário parece ter surtido efeito no Internacional. O time voltou para o segundo tempo bem alerta e abriu o placar logo aos sete minutos. Alan Patrick cruzou, o goleiro Tadeu afastou de soco e a bola sobrou limpa para Carlos de Pena anotar um gol de placa. Sem deixar a bola cair no chão, o uruguaio emendou um lindo voleio de três dedos no ângulo.

O Goiás ensaiava uma reação, mas Maguinho complicou as pretensões goianas. Um minuto depois de levar o cartão amarelo por falta em Alan Patrick, o lateral levou o segundo cartão após deixar o braço em uma disputa de bola com Pedro Henrique e foi expulso, aos 15 minutos.

Com um a mais, o Internacional controlou a partida. Com a bola no chão, o time fazia valer a superioridade numérica e chegou fácil ao ataque. Apesar de estar com um a menos, o time goiano armava alguns contra-ataques e levava perigo em lances de linha de fundo. Nos acréscimos, Jean Dias sentiu uma lesão e os times se igualaram numericamente. Na última tentativa, Guilherme Marques cabeceou livre, mas errou o alvo e o Inter comemorou mais uma vitória no Brasileirão.

Na próxima rodada, o Internacional pega o São Paulo no domingo, às 16h, no Morumbi. Antes o clube tem compromisso pela Copa Libertadores, contra o Nacional-URU, quarta-feira, às 19h, no Beira-Rio. Já o Goiás encara o Palmeiras, no domingo, às 18h30, no estádio da Serrinha, em Goiânia (GO). O clube também atua no meio de semana, quinta-feira, às 19h, pela Copa Sul-Americana, contra o Gimnasia, na Argentina.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 1 X 0 GOIÁS

INTERNACIONAL - John Victor; Bustos (Igor Gomes), Vitão, Mercado e Renê; Carlos de Pena, Matheus Dias (Alan Patrick) e Johnny; Maurício (Jean Dias), Pedro Henrique (Lucca) e Luiz Adriano (Alemão). Técnico: Mano Menezes.

GOIÁS - Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo e Sander; Zé Ricardo, Morelli (Guilherme Marques), Diego, Julián Palacios (Diego Gonçalves) e Vinícius; Matheus Peixoto (Apodi). Técnico: Emerson Ávila.

GOL - Carlos de Pena, aos sete minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Carlos de Pena, Alemão, Mercado e Alan Patrick (Internacional).

CARTÃO VERMELHO - Maguinho (Goiás).

ÁRBITRO - Rodrigo José Pereira de Lima (PE).

RENDA - R$ 758.438,00

PÚBLICO - 25.010 pagantes (29.193 total)

LOCAL - Estádio Beira Rio, em Porto Alegre (RS).