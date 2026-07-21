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De Paul desabafa sobre 'teorias da conspiração' contra Argentina: 'Nosso jeito os irrita'

Escrito por Felipe Alencar (via Agência Estado)
Publicado em 21.07.2026, 12:50:00 Editado em 21.07.2026, 13:00:23
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O meio-campista Rodrigo de Paul fez um desabafo nas redes sociais depois do vice-campeonato da Argentina na Copa do Mundo. A equipe foi superada na decisão no final de semana pela Espanha, por 1 a 0, na prorrogação.

O atleta argentino desaprovou as "teorias da conspiração" que foram feitas sobre a Argentina ao longo do Mundial. Torcedores reclamaram de possível favorecimento da arbitragem ao time sul-americano na competição, realizada nos Estados Unidos, no México e no Canadá.

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"A dor é maior porque não pudemos levar outra vez a Copa do Mundo para o nosso país, porque se existe alguém que merecia voltar a viver essa sensação eram vocês", disse De Paul.

"Hoje vejo quantas pessoas esperavam por essa queda, espalhando durante toda a Copa do Mundo conspirações sem fundamento para acalmar a dor do outro de não poder viver o que todos nós, os argentinos, estávamos vivendo", prosseguiu.

O comportamento da seleção argentina também foi contestado e criticado na Copa por ex-jogadores e parte da imprensa mundial.

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"Nossos sorrisos incomodam, porque nosso jeito os irrita. Mas isso só serviu para reafirmar que a paixão e o amor por nossa camisa superam qualquer coisa", afirmou.

"Vai doer por muito tempo, mas hoje, mais do que nunca, tenho orgulho de ser argentino", encerrou.

O gol do título da Espanha foi marcado por Ferran Torres, logo no primeiro minuto do segundo tempo da prorrogação. Após levar o gol, a Argentina esboçou uma reação, mas não conseguiu o empate, amargando o vice-campeonato.

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