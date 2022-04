De olho no Palmeiras, Corinthians faz atividade dupla com titulares e reservas

Da Redação

O Corinthians fez um trabalho duplo nesta quinta-feira, visando o duelo contra o Palmeiras, no próximo sábado, às 19h, na Arena Barueri. Os jogadores que foram relacionados, mas não entraram em campo, ou participaram de apenas 45 minutos, no empate por 1 a 1 com o Londrina, na Copa do Brasil, fizeram uma atividade no CT do Londrina. Já os atletas que permaneceram em São Paulo estiveram no CT Dr Joaquim Grava.

continua após publicidade .

Dentre os jogadores que treinaram em São Paulo estavam o volante Paulinho, o meia Renato Augusto, além dos atacantes Willian e Róger Guedes, todos poupados devido à sequência difícil da equipe na temporada, com Palmeiras no sábado, e Boca Juniors, pela Libertadores, na terça-feira.

Já em Londrina, os atletas fizeram um aquecimento no gramado e, na sequência, o técnico Vítor Pereira comandou uma atividade de posse de bola com movimentos ofensivos, além de um treino em campo reduzido.

continua após publicidade .

A expectativa é que Vítor Pereira use força máxima no clássico. A provável escalação é formada por Cássio; Fagner, João Vitor, Raul Gustavo e Lucas Piton; Du Queiroz, Maycon, Paulinho e Renato Augusto; Róger Guedes e Júnior Moraes.

Com 100% de aproveitamento, o Corinthians é o atual líder do Brasileirão. Além do time paulista, apenas o Atlético Mineiro venceu todos os jogos que disputou até o momento.

INGRESSOS CONTRA O BOCA - Em reunião realizada no Parque São Jorge, na manhã desta quinta-feira, dirigentes de Corinthians e Boca Juniors definiram que cada clube terá 2.500 ingressos como visitante para os duelos da primeira fase da Copa Libertadores da América.

Com isso, o Boca Juniors terá direito a colocar 2.500 torcedores nesta terça-feira, na Neo Química Arena. O Corinthians terá o direito de colocar o mesmo número de pessoas na La Bombonera, no duelo do dia 17 de maio, pela quinta rodada.