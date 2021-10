De olho na titularidade, Gabriel Menino mantém Palmeiras na briga pelo Brasileiro

Da Redação

A partida com o América-MG, nesta quarta-feira, às 21h30, no Estádio Independência, em Belo Horizonte-MG, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, tem uma importância muito grande para Gabriel Menino, do Palmeiras. O lateral-direito está de olho da titularidade e aposta que, em caso de vitória, o time de Palestra Itália vai permanecer forte na briga pelo título nacional.

"Eu venho trabalhando e dando o meu melhor. Farei de tudo para corresponder e me firmar como titular. Sobre o Brasileiro, nada é impossível, tem muitos jogos pela frente e podemos crescer na competição", afirmou o camisa 25, que herdou a vaga na defesa palmeirense com a contusão de Marcos Rocha.

Gabriel Menino participou, nesta terça-feira, na Academia de Futebol, da última atividade do elenco antes da viagem para a capital mineira. O técnico Abel Ferreira aperfeiçoou os contra-ataques, além de exigir rapidez na troca de passes e treinar a realização de jogadas ensaiadas.

O Palmeiras é o vice-líder do Brasileirão, com 39 pontos, dez a menos que o Atlético-MG, primeiro colocado. O time alviverde espera repetir diante do América-MG o resultado do primeiro turno, quando somou os três pintos, ao vencer, em 20 de junho, no Allianz Parque, por 2 a 1 de virada, com dois gols do atacante Willian.

Abel Ferreira poderá relacionar o meio-campista Patrick de Paula, desfalque contra o Juventude por acúmulo de três cartões amarelos. Victor Luis permanece fora do time, em transição física, enquanto Marcos Rocha e Mayke estão em tratamento de lesões.