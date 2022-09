De olho na Copa, português Carlos Queiroz assume comando da seleção do Irã

(via Agência Estado)

Faltando menos de três meses para a Copa do Mundo, a seleção do Irã definiu quem será seu treinador no Catar. Trata-se do experiente português Carlos Queiroz, anunciado nesta quarta-feira. Será a segunda passagem do treinador pela equipe iraniana e a terceira Copa do português no comando do Irã.

"Carlos Queiroz será o treinador da equipe nacional do Irã no Mundial do Catar", afirmou o porta-voz da Federação de Futebol do Irã, Jamaat Mohamad, em seu perfil no Twitter. A informação foi divulgada também pela IRNA, agência de notícias estatal do país asiático.

O técnico de 69 anos vai substituir o croata Dragan Skocic, demitido nesta quarta-feira. Ele liderava a equipe iraniana há dois anos, com 15 vitórias em 18 jogos. E foi o responsável pela melhor campanha da seleção asiática na história das Eliminatórias para a Copa do Mundo.

Queiroz terá pouco tempo de trabalho. E não somente porque o Mundial do Catar terá início em 20 de novembro, daqui a 75 dias. Seu contrato também será curto, de apenas quatro meses de duração.

A contratação do português era uma promessa de campanha do novo presidente da federação iraniana de futebol, Mehdi Taj. Ele foi eleito na semana passada justamente com a proposta de recontratar o português, que tem longa história no time iraniano.

A primeira passagem de Queiroz pelo time durou oito anos, entre 2011 e 2018. Ele classificou a seleção iraniana para duas edições da Copa do Mundo, em 2014 no Brasil e em 2018, na Rússia. No Catar, disputará seu terceiro Mundial no comando do time iraniano. A equipe está no Grupo B, junto com Inglaterra, Estados Unidos e País de Gales.