De olho na Copa, Alex Telles minimiza disputa para ser titular do Sevilla

(via Agência Estado)

Na apertada disputa por uma vaga na lateral da seleção brasileira, Alex Telles foi apresentado no Sevilla nesta segunda-feira. O jogador de 29 anos chegou confiante, disse se inspirar nos compatriotas que já defenderam a equipe espanhola e minimizou a disputa pela vaga de titular na lateral esquerda do Sevilla.

Alex Telles deixou o Manchester United e chegou ao clube espanhol por empréstimo porque vinha recebendo poucas chances no time inglês. E, sem ritmo de jogo, correria o risco de perder a disputa por uma vaga entre os 26 convocados da seleção para a Copa do Mundo do Catar, no fim do ano.

No Sevilla, porém, a concorrência por uma vaga entre os titulares não deixa de existir. A disputa será com o experiente argentino Acuña, de 30 anos. "Tenho muitas coisas para poder ajudar. A minha parte ofensiva é boa e a defensiva estou melhorando a cada dia. Sei da minha qualidade e no que posso ajudar, com bola parada, o último passe. A mim, cabe treinar e estar preparado para jogar. Estou aqui para ajudar, quem vai decidir é o mister", declarou o brasileiro, referindo-se ao técnico Julen Lopetegui.

Demonstrando confiança e disposição em seu novo desafio, o lateral-esquerdo disse que chegou ao clube com muitas referências, principalmente do francês Anthony Martial, seu então colega no Manchester e que também foi cedido ao Sevilla por empréstimo. Mas garantiu que também pesou o histórico de brasileiros no Sevilla.

"Tenho muitos jogadores que me servem de exemplo, mas a referência para mim são os brasileiros que passaram por aqui. Vi fotos de Luís Fabiano, Daniel Alves, Renato... Quero estar aqui também e são neles que me fixo para trilhar o mesmo caminho", comentou o ex-jogador de Grêmio e Juventude.

Alex Telles sonha com a Copa do Mundo, marcada para novembro e dezembro deste ano. Mas está na posição mais disputada da equipe de Tite, com quatro concorrentes para apenas duas vagas. Também estão na briga Alex Sandro, praticamente garantido na seleção e potencial titular, Guilherme Arana e Renan Lodi, este correndo por fora.

Com apenas dois jogos da seleção até a convocação para a Copa (ambos em setembro), Alex Telles e seus concorrentes precisam mostrar serviço em seus clubes para confirmarem a vaga na lista final de Tite.