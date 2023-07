De Neymar a Vítor Roque: confira maiores vendas do futebol brasileiro

O Brasil sempre foi um bom vendedor no futebol mundial. Neste sábado, Barcelona e Athletico-PR chegaram a um acordo por Vítor Roque. O time da Catalunha aceitou pagar um valor que pode chegar a 74 milhões de euros (R$ 395 milhões) pelo atacante de 18 anos, considerando todas as metas e bônus ofertados. A negociação entra para a história como uma das maiores envolvendo atleta brasileiro, atrás apenas da venda de Neymar para o Barcelona em 2013, mesmo o Santos ficando com a menor parte.

Maior nome do futebol brasileiro nos últimos anos, Neymar ainda é a transação mais cara da história da modalidade. A saída do astro do Santos para o Barcelona, em 2013, por 88,4 milhões de euros lidera o ranking das maiores vendas de um atleta brasileiro. O clube espanhol também pagou pelos direitos ao pai do jogador. O Real Madrid acertou a compra de Endrick, do Palmeiras, recentemente, por um valor que pode chegar a 72 milhões de euros.

Atualmente companheiros de time em Madri, Vini Jr. e Rodrygo estão empatados na quarta colocação no ranking das transações milionárias. Cada um dos atacantes saiu de Flamengo e Santos, respectivamente, por 45 milhões de euros. A negociação de Lucas Moura do São Paulo para o PSG, em 2012, fecha o top 5 dos brasileiros. Na época, o atacante foi negociado pelo clube do Morumbi por 40 milhões de euros.

Ainda no top 10 de maiores vendas do futebol brasileiro aparecem Lucas Paquetá, do Flamengo, a negociação de Gabriel Jesus para o Manchester City, a venda de Oscar, do Internacional para o Chelsea, e a transação do volante Arthur, do Grêmio para o espanhol Real Madrid.

Apesar de acontecerem em anos diferentes, as maiores vendas do futebol brasileiro normalmente têm destinos parecidos. Três delas foram para o Barcelona, já levando em conta a de Vítor Roque, e outras três foram para o Real Madrid. Duas delas foram feitas para times da Inglaterra, uma para o PSG e uma para o Milan.

Veja a lista das 10 maiores vendas do futebol brasileiro:

Neymar (Santos - Barcelona): 88,4 milhões de euros.

Vítor Roque (Athletico-PR - Barcelona): 74 milhões de euros.

Endrick (Palmeiras - Real Madrid): 72 milhões de euros.

Vinícius Júnior (Flamengo - Real Madrid): 45 milhões de euros.

Rodrygo (Santos - Real Madrid): 45 milhões de euros.

Lucas Moura (São Paulo - Paris Saint-Germain): 40 milhões de euros.

Lucas Paquetá (Flamengo - Milan): 38,4 milhões de euros.

Gabriel Jesus (Palmeiras - Manchester City): 32 milhões de euros.

Oscar (Internacional - Chelsea): 32 milhões de euros.

Arthur (Grêmio - Barcelona): 31 milhões de euros.

