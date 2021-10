De motor novo, Hamilton lidera primeiro treino livre na Turquia; Verstappen é 2º

Da Redação

A Fórmula 1 iniciou nesta sexta-feira as atividades de pista para o GP da Turquia, a 16.ª etapa da temporada 2021. E na primeira sessão de treinos livres, em que o grid pode comprovar a melhora na aderência do asfalto do circuito de Istambul Park em comparação a 2020, o inglês Lewis Hamilton se aproveitou do novo motor em sua Mercedes para terminar na liderança, tendo o holandês Max Verstappen em segundo, a quase 0s5 de distância.

Hamilton abriu o fim de semana ciente que no domingo vai largar 10 posições atrás do que conseguir no treino oficial de classificação, no sábado, mas também com o melhor desempenho nesta primeira atividade. O líder do Mundial de Pilotos dominou os trabalhos e cravou 1min24s178 na melhor de suas voltas com pneus macios, novo recorde da pista.

O inglês foi 0s425 mais rápido que Verstappen (1min24s603), seu grande rival na luta pelo título. Com a pintura especial que a Red Bull leva neste fim de semana em gesto de gratidão à Honda, o holandês foi o segundo melhor colocado, também tendo aferido seu melhor tempo com os compostos macios.

Com as mudanças na pista, ninguém perdeu tempo e todo o grid já estava marcando tempo com menos de cinco minutos após o início da regressiva de uma hora. Diferente do que normalmente acontece em uma primeira sessão de trinos livres, muitos pneus macios foram usados já desde o início. No rádio, os pilotos elogiavam o fato do asfalto ter bem mais aderência em comparação a 2020, quando alguns falaram que parecia como andar no gelo.

Atrás de Hamilton e Verstappen apareceu o monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, com tempo muito próximo ao do holandês (1min24s654), ficando 0s476 atrás da marca do inglês. O finlandês Valtteri Bottas, que por determinados momentos chegou a se colocar em segundo, foi o quarto mais rápido com sua Mercedes, enquanto que o espanhol Carlos Sainz Jr., com a outra Ferrari, fechou a relação dos cinco primeiros. Assim como Hamilton, vai largar no fim do grid no domingo em razão da troca completa de motor.

O francês Esteban Ocon, que até andou em primeiro durante alguns minutos, foi o sexto mais rápido com a Alpine, que viu o espanhol Fernando Alonso registrar o nono melhor tempo. Grande nome do final de semana do GP da Rússia, há duas semanas, o inglês Lando Norris foi o sétimo com a McLaren, seguido pelo francês Pierre Gasly, da AlphaTauri. E o mexicano Sergio Pérez, companheiro de equipe de Verstappen, foi novamente bem mais lento que o holandês e fechou a sessão cerca de 0s8 atrás do colega, concluindo a tabela de tempos em 10.º lugar.

A Fórmula 1 volta à pista de Istambul nesta sexta-feira para o segundo treino livre para o GP da Turquia. A sessão está marcada para 9 horas (de Brasília).