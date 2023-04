De Ligt marca golaço e garante Bayern na liderança do Alemão com vitória sobre o Freiburg

(via Agência Estado)

Eliminado pelo Freiburg nas quartas de final da Copa da Alemanha na última terça-feira, o Bayern de Munique reencontrou o time da região da Floresta Negra neste sábado e conquistou uma vitória por 1 a 0, no Europa-Park Stadion, casa do adversário. O triunfo foi alcançado graças a um golaço anotado pelo zagueiro Matthijs De Ligt no início do segundo tempo.

Embora tenha frustrado a torcida com a eliminação na Copa, o técnico Thomas Tuchel parece ter estabilizado a situação dos bávaros na liga nacional. Contratado há pouco mais de duas semanas para substituir o demitido Julian Nagelsmann, o novo treinador agora soma duas vitórias seguidas. A primeira foi um 4 a 2 em duelo direto com o Borussia Dortmund, que também jogou neste sábado e venceu o Union Berlin por 2 a 1. Com isso, o time de Munique está na liderança, com 58 pontos contra 56 dos aurinegros.

O Bayern não fez um grande primeiro tempo. Até criou oportunidades interessantes, como um cabeceio de Gnabry defendido pelo goleiro Flekken e uma finalização de Mané que tirou tinta da trave, antes de o cronômetro registrar os primeiros 20 minutos, mas não ofereceu muito mais do que isso até o árbitro apitar o intervalo. O Freiburg, dono de um ímpeto maior nos minutos finais, também não mostrou muitas qualidades.

O zero saiu do placar logo no início do segundo, graças a um golaço. Aos sete minutos, Matthijs de Ligt arriscou de longe e acertou uma bola cheia de efeito na rede adversária. O goleiro Flekken mal se mexeu e só olhou a conclusão da pintura.

Houve a esperança de ampliar o placar pouco depois, quando o árbitro anotou pênalti por toque de mão dentro da área do Freiburg, mas a revisão do VAR não constatou a infração. A partir daí, o duelo seguiu grandes indicações de uma mudança de panorama e terminou sem nova movimentação no placar.

MAIS JOGOS

A rodada do Alemão teve mais jogos neste sábado. O Colônia venceu o Augsburg por 3 a 1, mesmo placar pelo qual o Bayer Leverkusen bateu o Frankfurt. Já o Werder Bremen arrancou um empate por 2 a 2 com o Mainz, após um gol marcado no minuto final pelo artilheiro Fullkrug.