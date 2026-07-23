Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Esportes
publicidade
ESPORTES

De la Fuente reprova agressões de argentinos a espanhóis na final da Copa: 'Algo intolerável'

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 23.07.2026, 17:38:00 Editado em 23.07.2026, 17:48:19
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Luis De la Fuente gostaria apenas de ainda estar celebrando o bicampeonato mundial da Espanha na Copa do Mundo de 2026. Mas, o treinador não esconde sua incomodação com as covardes agressões dos derrotados argentinos Paredes, Ayala e Molina a seus jogadores após o apito final no MetLife Stadium, no domingo, e condenou os atos.

No momento do apito final, o técnico espanhol se virou para sua comissão técnica apenas para celebrar a conquista inédita com 1 a 0 na prorrogação e não observou a confusão. Paredes agrediu Eric García e Gavi, enquanto Ayala se desentendeu com Dani Olmo e Molina desferiu um soco em Rodri.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

"Não percebi isso na hora, pois estava comemorando. De qualquer forma, é algo intolerável, inaceitável e não pode ser permitido", detonou o treinador espanhol nesta quinta-feira, em participação de um programa da TVE.

A bronca vai além e De la Fuente ainda destaca a grandiosidade dos jogadores rivais para reprovar ainda mais a atitude feia. "Jogadores desse calibre, que têm um grande técnico (Lionel Scaloni), e ele certamente deve ter se sentido tão mal quanto nós ao ver aquelas reações. Não é tolerável."

Por fim, De la Fuente ainda exaltou a postura de seus jogadores, que evitaram um atrito maior e que poderia causar uma guerra campal diante de um oponente que não soube perder. Não aparecem revides dos espanhóis às provocações.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Quero destacar a nossa postura diante de tamanha agressividade e provocação: nossos jogadores sempre mantiveram a compostura, como verdadeiros esportistas", frisou, cutucando a postura dos argentinos. A Fifa avalia os casos e promete punição exemplar.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Agressões Copa do Mundo Futebol Luis de la Fuente seleção argentina seleção esánhola
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV