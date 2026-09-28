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De la Fuente analisa limite de estrangeiros no Brasil e defende uso da base 'além da obrigação'

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O técnico Luis De la Fuente comentou sobre algumas das regras apresentadas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para as disputas da Séries A e B a partir de 2027. Em entrevista à ESPN, o comandante da Espanha falou sobre a redução do limite de jogadores estrangeiros e ressaltou o investimento necessário nas categorias de base.

"É importante ter uma formação e uma aposta clara em jovens em qualquer circunstância, não por obrigação. Precisam estar cientes de que o futuro está nas categorias de base. É preciso investir nelas, formá-los bem e dar oportunidades a eles. É o que fazemos na Espanha", afirmou o treinador.

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A proposta da CBF, aprovada em conjunto com os clubes, prevê uma redução de nove (atual número limite de estrangeiros por partida) para oito a partir do ano que vem. A ideia e chegar a uma restrição de cinco atletas de fora do País por equipe até 2030.

Aliado a isso, a entidade também divulgou que os times terão que inscrever ao menos 20 jogadores até 23 anos entre os 50 inscritos no Campeonato Brasileiro, independentemente deles serem formados ou não na respectiva instituição.

Fruto das categorias de base, De la Fuente iniciou sua trajetória na seleção espanhola no comando da equipe sub-19, em 2013. Após conquistar o título do Europeu da categoria, ele passou a treinar o sub-21, onde também venceu o torneio continental.

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De la Fuente esteve à frente do time olímpico da Espanha nos Jogos de Tóquio-2020, quando terminou com a medalha de prata. Daquele elenco, o técnico comandou alguns jogadores que marcaram presença no título da Copa do Mundo de 2026, como Unai Simón, Marc Cucurella, Fabián Ruiz, Rodri, Dani Olmo e Mikel Oyarzabal.

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