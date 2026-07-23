De Jong volta da Copa com grave lesão no joelho e pode defender o Barcelona apenas em 2027

O temor se confirmou após exames detalhados nesta quinta-feira e o volante holandês Frenkie de Jong deve desfalcar o Barcelona até o fim do ano, voltando apenas em 2027. O jogador holandês se machucou na Copa do Mundo e teve confirmada uma ruptura do ligamento colateral medial (LCM) em seu joelho direito.

"Foi acordado que o jogador continuará com tratamento conservador sob a supervisão da equipe médica do clube. Seu progresso será monitorado nas próximas semanas", revelou o Barcelona, inicialmente deixando uma cirurgia de lado.

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Apesar de optar pelo tratamento conservador, com avaliação semanal da evolução clínica, De Jong está ciente que uma cirurgia é bastante possível. De qualquer maneira, a reabilitação já é avaliada por até cinco meses, o que o impediria de atuar novamente em 2026.

De Jong é uma das peças mais importantes do meio-campo do Barcelona, clube onde atua desde 2019/20, sempre disputando a maioria dos jogos e titular absoluto. Mas acabou questionado sobre sua atual situação.

Inicialmente, a lesão tinha sido avaliada como "leve" e que ele não seria problema para Hansi Flick na largada da temporada. Assim o meio-campista partiu para as férias. Após exames mostrarem o contrário, ele teve de se explicar que o agravamento não veio no período de descanso.

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"É difícil ver algumas pessoas questionando minha relação e meu compromisso com o clube por causa de informações falsas. Levo minha profissão, meu corpo e minhas responsabilidades com a equipe muito a sério", se defendeu. "Mas, às vezes, algumas coisas fogem do nosso controle e essa lesão é uma delas."