De Bruyne tenta o terceiro prêmio consecutivo de 'Jogador do Ano' da Inglaterra

O belga Kevin De Bruyne, meio-campista do Manchester City, está na disputa do prêmio de 'Jogador do Ano' do futebol inglês pela terceira temporada consecutiva.

De Bruyne faz parte de uma lista com mais cinco nomes, revelada nesta quarta-feira. Ele está ao lado de Sadio Mane, Virgil van Dijk e Mohamed Salah, todos do Liverpool, além de Harry Kane, do Tottenham, e de Cristiano Ronaldo, Manchester United.

O Manchester City, campeão inglês, foi superado na lista em número de jogadores pelo rival Liverpool, vice-campeão.

De Bruyne ganhou o prestigiado prêmio, votado pelos jogadores, em 2020 e 21. Van Dijk e Salah também já ficaram com a premiação.

A lista de finalistas para o prêmio de 'Jogadora do Ano' tem Pernille Harder, Sam Kerr (ambas do Chelsea), Vivianne Miedema, Kim Little (as duas do Arsenal), além de Alex Greenwood e Lauren Hemp, do Manchester City.