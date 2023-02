De Bruyne e Laporte desfalcam o Manchester City nas oitavas da Liga dos Campeões

(via Agência Estado)

O técnico Pep Guardiola ganhou dois problemas de última hora para o primeiro jogo das oitavas de final da Liga dos Campeões com o RB Leipzig, nesta quarta. Machucados, o meia De Bruyne e o defensor Laporte estão fora da partida contra os alemães.

Diante das baixas, o técnico espanhol relacionou os portugueses Bernardo Silva e Rúben Dias para o confronto com os alemães. Tido como prioridade para a diretoria do Manchester City, a Liga dos Campeões é o torneio que vai merecer maior atenção do departamento de futebol agora que a competição entrou na fase de jogos eliminatórios. A partida de volta contra o RB Leipzig, está marcada para o dia 14 de março, na Inglaterra.

Além do desfalque da dupla, o zagueiro John Stones, que já estava entregue ao departamento médico do clube, também não terá condições de atuar. Entre os jogadores de defesa relacionados, além de Rúben Dias, Guardiola levou para a Alemanha Kyle Walker, Rico Lewis, Nathan Aké, Manuel Akanji, Shea Charles e Sergio Gómez.

Invicto no principal torneio europeu, o City terminou a fase de Grupos como líder de sua chave. Em seis jogos, venceu quatro confrontos e obteve ainda dois empates. Apesar dos desfalques, Guardiola quer manter o embalo do time na competição para buscar uma classificação sem sustos às quartas de final.

Focado em iniciar a fase eliminatória com um bom resultado para definir a vaga diante de sua torcida, o Manchester também vem brigando pelo topo da classificação no Campeonato Inglês. Apesar do empate na última rodada com o Nottingham Forest por 1 a 1 , o time de Pep Guardiola aparece na vice-liderança da competição com 52 pontos, dois a menos que o Arsenal, primeiro colocado.